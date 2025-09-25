Assine
PRF intercepta carga de 'supermaconha' que saiu de SP com destino a BH

Motorista foi preso na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (25/9)

25/09/2025 19:35 - atualizado em 25/09/2025 19:38

Policiais encontraram a droga com a ajuda de cães farejadores
Policiais encontraram a droga com a ajuda de cães farejadores crédito: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou um carregamento de skunk na manhã desta quinta-feira (25/9), na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A droga também é conhecida como "supermaconha".

Um carro, modelo Hyundai HB20, foi parado no km 488 da rodovia durante uma fiscalização de rotina. O motorista admitiu que receberia R$ 1,5 mil para transportar a droga de São Paulo (SP) até Belo Horizonte.

Durante a abordagem, o condutor disse, inicialmente, portar apenas uma pequena porção de haxixe, encontrada no console central do carro.

No entanto, os policiais decidiram olhar o porta-malas, quando cães farejadores indicaram a presença de algo suspeito. Os militares localizaram a droga embalada a vácuo em 11 pacotes.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária, em Betim, junto com o veículo e a droga apreendida.

“Supermaconha”

O skunk também é conhecido popularmente como “supermaconha”. O entorpecente tem uma produção mais cara, feita em estufa a partir do cruzamento genético entre diferentes espécies da Cannabis sativa.

O efeito no organismo pode ser até sete vezes superior ao da maconha tradicional, por apresentar uma elevada concentração de THC (tetrahidrocanabinol) — substância psicoativa responsável por gerar excitação, alucinações, entre outros tipos de reações.

