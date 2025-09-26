BH: homem que manteve companheira e filhos em cárcere queria drogas

Uma mulher de 28 anos e três filhos, de 1, 2 e 12, foram mantidos em cárcere privado após discussão com o companheiro, que queria dinheiro para drogas e jogos. O resgate aconteceu no Bairro Cabana do Pai Tomás, na Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada dessa quinta-feira (25/9).

O autor, de 31, foi preso em flagrante por ameaça, sequestro e cárcere privado.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a ocorrência começou na noite anterior (24/9), quando a vítima pediu ajuda por mensagens em aplicativo de conversa a uma escrivã da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Em determinado momento, o contato foi interrompido, o que mobilizou equipes da Depam e da Guarda Municipal de Belo Horizonte.

Após quatro horas de buscas em áreas consideradas de alta criminalidade na capital mineira, mãe e filhos foram encontrados. O homem foi capturado em seguida, levado à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher (Depam) e preso em flagrante.

De acordo com a delegada Karla Moreira, responsável pela ocorrência, a vítima relatou que havia sido agredida e trancada em casa depois de discutir com o suspeito, que teria pedido dinheiro à própria mãe para drogas e jogos. "O suspeito agrediu a mulher, trancou-a em casa e a ameaçou. Ele saiu e retornou por três vezes”, informou a delegada Karla Moreira.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. A investigação prossegue na Deam Barreiro.