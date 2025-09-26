Casarão tombado que abrigava secretaria de Saúde de Santa Bárbara pega fogo

Um prédio tombado pelo patrimônio histórico onde funcionava a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara (MG), na Região Central do estado, foi consumido por um incêndio na madrugada desta sexta-feira (26).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h10, quando as chamas já tomavam o casarão. Cerca de 20 mil litros de água foram utilizados no combate ao fogo, que só foi controlado por volta das 6h45.

A Defesa Civil foi chamada para avaliar os danos e possível comprometimento do imóvel e constatou que o incêndio atingiu a estrutura do telhado do casarão. O órgão também prestou apoio no combate às chamas, fornecendo um caminhão-pipa. A Polícia Militar isolou a área e controlou o acesso nas imediações para garantir a segurança durante o trabalho das equipes.

Além do telhado, toda a mobília do saguão principal e arquivos da Secretaria de Saúde foram destruídos pelo fogo. A principal suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado o incêndio, mas a causa oficial ainda será investigada. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Santa Bárbara e aguarda retorno.