Dupla é ejetada de caminhão e morre em colisão tripla em rodovia mineira

Dois homens, de idades não divulgadas, morreram em uma colisão frontal entre dois caminhões e uma carreta na rodovia MGC-135, na altura do distrito Engenheiro Dolabela, de Bocaiúva (MG), no Norte do estado, na noite dessa segunda-feira (29/9). Um deles foi encontrado caído na pista. Já o outro, embaixo de um dos veículos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a carreta, que carregava refrigerantes, e um dos caminhões, com madeiras para piso, seguiam no sentido Joaquim Felício/Engenheiro Dolabela quando bateram em um caminhão que seguia no sentido contrário com uma carga de maquinário para poços artesianos.

Com o impacto, o baú do caminhão com madeiras foi destruído. A carreta teve danos na lateral e no tanque de combustível e o caminhão com maquinário de poços artesianos foi lançado para a ribanceira, às margens da rodovia. Um dos ocupantes dele foi encontrado embaixo do veículo, enquanto o outro foi achado caído na pista.

Apesar da gravidade do acidente, os motoristas da carreta e do caminhão com madeiras sofreram apenas ferimentos leves. Os homens que morreram eram motorista e passageiro do caminhão com o maquinário.

Interdição

O acidente provocou uma interdição de seis horas na rodovia. De acordo com os bombeiros, houve derramamento de óleo que causava risco de derrapagens. Os militares aplicaram serragem sobre o local e uma equipe da Eco 135, concessionária responsável pelo trecho, fez a limpeza. Conforme os registros, havia vidros, madeiras e outros materiais na pista.

Os corpos foram removidos e entregues aos cuidados da Funerária Pax Centro Minas, da cidade de Curvelo (MG). O caminhão com madeira foi levado ao acostamento por um guincho da Eco 135 e o trecho seguiu com trânsito no sistema de pare e siga durante a manhã.