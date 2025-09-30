Assine
ACIDENTE FATAL

Dupla é ejetada de caminhão e morre em colisão tripla em rodovia mineira

Dois motoristas sobreviveram. O acidente aconteceu na altura de Engenheiro Dolabela, no Norte de MInas, na noite dessa segunda-feira (29)

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
30/09/2025 15:32

Acidente interditou a rodovia MGC-135 por seis horas
Acidente interditou a rodovia MGC-135 por seis horas crédito: Reprodução/Redes sociais

Dois homens, de idades não divulgadas, morreram em uma colisão frontal entre dois caminhões e uma carreta na rodovia MGC-135, na altura do distrito Engenheiro Dolabela, de Bocaiúva (MG), no Norte do estado, na noite dessa segunda-feira (29/9). Um deles foi encontrado caído na pista. Já o outro, embaixo de um dos veículos. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a carreta, que carregava refrigerantes, e um dos caminhões, com madeiras para piso, seguiam no sentido Joaquim Felício/Engenheiro Dolabela quando bateram em um caminhão que seguia no sentido contrário com uma carga de maquinário para poços artesianos.

Com o impacto, o baú do caminhão com madeiras foi destruído. A carreta teve danos na lateral e no tanque de combustível e o caminhão com maquinário de poços artesianos foi lançado para a ribanceira, às margens da rodovia. Um dos ocupantes dele foi encontrado embaixo do veículo, enquanto o outro foi achado caído na pista. 

Apesar da gravidade do acidente, os motoristas da carreta e do caminhão com madeiras sofreram apenas ferimentos leves. Os homens que morreram eram motorista e passageiro do caminhão com o maquinário. 

Interdição

O acidente provocou uma interdição de seis horas na rodovia. De acordo com os bombeiros, houve derramamento de óleo que causava risco de derrapagens. Os militares aplicaram serragem sobre o local e uma equipe da Eco 135, concessionária responsável pelo trecho, fez a limpeza. Conforme os registros, havia vidros, madeiras e outros materiais na pista.

Os corpos foram removidos e entregues aos cuidados da Funerária Pax Centro Minas, da cidade de Curvelo (MG). O caminhão com madeira foi levado ao acostamento por um guincho da Eco 135 e o trecho seguiu com trânsito no sistema de pare e siga durante a manhã.

