TRÁFICO

Preso o líder do tráfico da região de Passos

No trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar foram empenhados 27 policiais e 10 viaturas

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
30/09/2025 13:22 - atualizado em 30/09/2025 13:29

Operação teve início ao raiar do dia na cidade de Passos
Operação teve início ao raiar do dia na cidade de Passos crédito: PCMG

Um homem de 28 anos, suspeito de liderar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em Passos no sul de Minas Gerais, foi preso na manhã desta terça-feira (30/9), num trabalho conjunto entre as polícias, Civil e Militar durante a operação Domus Ruína, deflagrada com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas na região. 

As investigações começaram há cinco meses, a partir de levantamentos sobre a atuação do grupo na região, conhecido pela intensa distribuição de drogas. O suspeito foi interrogado e encaminhado ao sistema prisional.

Na operação Domus Ruína, a Polícia Civil utilizou três viaturas, com oito policiais civis, enquanto a PM empenhou  sete viaturas, num total de 20 militares.

O nome da operação faz referência à queda de um dos principais braços da engrenagem criminosa que atuava na região.

overflay