Preso o líder do tráfico da região de Passos
No trabalho conjunto entre as polícias Civil e Militar foram empenhados 27 policiais e 10 viaturas
Um homem de 28 anos, suspeito de liderar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em Passos no sul de Minas Gerais, foi preso na manhã desta terça-feira (30/9), num trabalho conjunto entre as polícias, Civil e Militar durante a operação Domus Ruína, deflagrada com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas na região.
As investigações começaram há cinco meses, a partir de levantamentos sobre a atuação do grupo na região, conhecido pela intensa distribuição de drogas. O suspeito foi interrogado e encaminhado ao sistema prisional.
Na operação Domus Ruína, a Polícia Civil utilizou três viaturas, com oito policiais civis, enquanto a PM empenhou sete viaturas, num total de 20 militares.
O nome da operação faz referência à queda de um dos principais braços da engrenagem criminosa que atuava na região.