Preso o líder do tráfico da região de Passos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 28 anos, suspeito de liderar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em Passos no sul de Minas Gerais, foi preso na manhã desta terça-feira (30/9), num trabalho conjunto entre as polícias, Civil e Militar durante a operação Domus Ruína, deflagrada com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas na região.

As investigações começaram há cinco meses, a partir de levantamentos sobre a atuação do grupo na região, conhecido pela intensa distribuição de drogas. O suspeito foi interrogado e encaminhado ao sistema prisional.

Na operação Domus Ruína, a Polícia Civil utilizou três viaturas, com oito policiais civis, enquanto a PM empenhou sete viaturas, num total de 20 militares.

O nome da operação faz referência à queda de um dos principais braços da engrenagem criminosa que atuava na região.