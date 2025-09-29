Ex-mulher de líder de gangue e filhos são presos com droga, munição e armas

Uma denúncia de disparos de arma de fogo resultou na prisão de seis pessoas, entre elas a ex-mulher de um líder de gangue - que já está preso - e dois filhos dela. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (29/9), em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce.

A Polícia Militar recebeu denúncias que apontavam que tiros foram ouvidos por volta de 1h no bairro Jardim Pérola e, em seguida, no São Cristóvão. Testemunhas relataram que os autores estavam em um Fiat Siena de cor prata.

Equipes do 6º Batalhão da PM rastrearam e interceptaram o carro na Rua Fagundes Varela. Três suspeitos que estavam no veículo foram abordados e um quarto tentou fugir para uma casa próxima, subindo pelos telhados.

Com apoio de outras equipes, a polícia fez cerco no quarteirão e uma varredura em vários imóveis. Entre os seis presos, estão a mulher, de 36 anos, e os filhos de 18 e 21 anos. O ex-marido dela está atualmente preso e é conhecido no meio policial por ser o líder de uma gangue que comanda a região do Bairro Fraternidade. Também foram presos outros três homens de 20, 26 e 36 anos de idade.

Nas casas e no carro, os militares encontraram três armas de fogo, munições e carregadores de calibres variados, uma balança de precisão, porções de maconha, crack e cocaína e R$ 15.445,00 em dinheiro vivo.

Os seis foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares juntamente com os materiais apreendidos. O veículo usado no crime foi removido para o pátio credenciado. O caso segue sob investigação.

