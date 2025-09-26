Polícia desmantela grupo com cinco adolescentes em operação contra tráfico

Quatro homens foram presos e cinco menores de idade apreendidos em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, durante uma operação policial em imóvel no bairro Santa Rita, onde funcionava um ponto de tráfico de drogas. O local era próximo a uma praça pública e uma creche municipal.

Segundo a PM, além de comercializar drogas, o grupo estava envolvido em conflitos de gangues na região. Ao chegar à residência nos fundos da Rua Doze, os agentes abordaram todos os ocupantes, incluindo quatro adultos e cinco menores. Um dos adolescentes tinha mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça e o Conselho Tutelar acompanhou a abordagem para garantir que os procedimentos legais fossem cumpridos.

Durante a ação, foram apreendidos 22 pedras de crack, 10 buchas de maconha, duas porções de crack de 25 gramas cada, uma porção de cocaína em formato de escama de peixe, 12 celulares, R$ 542 em dinheiro, uma balança de precisão e uma munição calibre .38 intacta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Todos os detidos foram encaminhados a um hospital para atendimento médico e, posteriormente, à delegacia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.