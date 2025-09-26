Assine
overlay
Início Gerais
GOVERNADOR VALADARES

Polícia desmantela grupo com cinco adolescentes em operação contra tráfico

Ação policial no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, contou com apoio do Conselho Tutelar e resultou na apreensão de drogas, dinheiro e munição

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
26/09/2025 13:50

compartilhe

Siga no
x
Todos os detidos foram encaminhados a um hospital para atendimento médico
Todos os detidos foram encaminhados a um hospital para atendimento médico crédito: Reprodução/PMMG

Quatro homens foram presos e cinco menores de idade apreendidos em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, durante uma operação policial em imóvel no bairro Santa Rita, onde funcionava um ponto de tráfico de drogas. O local era próximo a uma praça pública e uma creche municipal.

Segundo a PM, além de comercializar drogas, o grupo estava envolvido em conflitos de gangues na região. Ao chegar à residência nos fundos da Rua Doze, os agentes abordaram todos os ocupantes, incluindo quatro adultos e cinco menores. Um dos adolescentes tinha mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça e o Conselho Tutelar acompanhou a abordagem para garantir que os procedimentos legais fossem cumpridos.

Leia Mais

Durante a ação, foram apreendidos 22 pedras de crack, 10 buchas de maconha, duas porções de crack de 25 gramas cada, uma porção de cocaína em formato de escama de peixe, 12 celulares, R$ 542 em dinheiro, uma balança de precisão e uma munição calibre .38 intacta. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Todos os detidos foram encaminhados a um hospital para atendimento médico e, posteriormente, à delegacia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação. 

Tópicos relacionados:

drogas governadorvaladares minas-gerais operacao trafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay