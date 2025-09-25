Homem é preso por agredir e ameaçar esposa com arma ilegal

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 52 anos foi preso por posse ilegal de armas, violência doméstica e uso de drogas, depois de uma mulher, de 27 anos, denunciá-lo na noite dessa quarta-feira (24/9). A prisão ocorreu em Guimarânia (MG), na Região Noroeste do estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada em um supermercado de Patrocínio (MG),na região do Alto Paranaíba, onde a esposa do homem relatou ter sido agredida e ameaçada.

Segundo relato da vítima, ela foi expulsa do veículo com empurrões e recebeu mensagens do marido ameaçando buscar uma arma de fogo para matá-la.

O suspeito foi localizado em Guimarânia conduzindo um veículo com licenciamento atrasado. Na casa da mãe dele, foram apreendidos armas, munição e drogas.

Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, junto dos materiais apreendidos, enquanto a vítima recebeu atendimento médico.

O veículo foi removido para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MG).

O que foi apreendido?