Homem é preso por agredir e ameaçar esposa com arma ilegal
Mulher fez a denúncia contra violência doméstica e polícia prendeu o suspeito com armas, drogas e munição em cidade do interior de MG
Um homem de 52 anos foi preso por posse ilegal de armas, violência doméstica e uso de drogas, depois de uma mulher, de 27 anos, denunciá-lo na noite dessa quarta-feira (24/9). A prisão ocorreu em Guimarânia (MG), na Região Noroeste do estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada em um supermercado de Patrocínio (MG),na região do Alto Paranaíba, onde a esposa do homem relatou ter sido agredida e ameaçada.
Segundo relato da vítima, ela foi expulsa do veículo com empurrões e recebeu mensagens do marido ameaçando buscar uma arma de fogo para matá-la.
O suspeito foi localizado em Guimarânia conduzindo um veículo com licenciamento atrasado. Na casa da mãe dele, foram apreendidos armas, munição e drogas.
Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, junto dos materiais apreendidos, enquanto a vítima recebeu atendimento médico.
O veículo foi removido para o pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MG).
O que foi apreendido?
- 1 espingarda calibre .22 (marca Rossi);
- 1 revólver calibre .32 carregado com 04 munições (02 intactas e 02 picotadas);
- 47 munições intactas calibre .22;
- 1 coldre camuflado;
- 1 tablete de substância semelhante à maconha.