Assine
overlay
Início Gerais
CORAÇÃO DE JESUS

Suspeito de latrocínio no Norte de Minas é preso após 24 anos, em Cuiabá

Segundo as investigações, três homens participaram da ação criminosa. Com a captura do homem, dois investigados seguem foragidos

Publicidade
Carregando...
LL
Larissa Leone*
LL
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
24/09/2025 14:23 - atualizado em 24/09/2025 14:24

compartilhe

Siga no
x
O homem de 59 anos é apontado como um dos responsáveis pela morte de um idoso de 75 em 2001, em Coração de Jesus (MG), no Norte do estado, quando a vítima foi brutalmente assassinada durante um roubo de R$ 40 mil
O homem de 59 anos é apontado como um dos responsáveis pela morte de um idoso de 75 em 2001, em Coração de Jesus (MG), no Norte de Minas, quando a vítima foi brutalmente assassinada durante um roubo de R$ 40 mil crédito: PCMG/ Divulgação

Um homem de 59 anos suspeito de envolvimento em um latrocínio foi preso nesta terça-feira (23/9) em Cuiabá (MT), durante uma ação conjunta das polícias civis de Minas Gerais e do Mato Grosso.

Ele é apontado como um dos responsáveis pela morte de um idoso de 75 anos em 2001, em Coração de Jesus (MG), no Norte de Minas, quando a vítima foi brutalmente assassinada durante um roubo de R$ 40 mil. A prisão preventiva foi determinada pela Justiça mineira.

Segundo as investigações, três homens participaram da ação criminosa. Enquanto um deles imobilizava o idoso pelo pescoço e o forçava a revelar onde guardava o dinheiro, outro vasculhava a residência em busca de dinheiro, e o terceiro fazia a vigilância do lado de fora da casa. O idoso sofreu ferimentos graves no tórax e no abdômen, causados por arma branca, e morreu no local.

Leia Mais

A divisão do dinheiro chamou a atenção dos investigadores: R$ 20 mil ficou com um dos autores, já os outros dois receberam R$ 10 mil cada.

Após nove anos do crime o inquérito foi concluído. Em 2018 um dos envolvidos chegou a ser preso, mas a Justiça concedeu liberdade provisória. Pouco tempo depois foi condenado a 30 anos de prisão e não foi localizado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a captura do suspeito em Cuiabá, dois investigados ainda seguem foragidos, e a PC mantém buscas para localizar os autores.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

acao-conjunta coracao-de-jesus latrocinio norte-de-minas pcmg pcmt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay