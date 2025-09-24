Suspeito de latrocínio no Norte de Minas é preso após 24 anos, em Cuiabá

Um homem de 59 anos suspeito de envolvimento em um latrocínio foi preso nesta terça-feira (23/9) em Cuiabá (MT), durante uma ação conjunta das polícias civis de Minas Gerais e do Mato Grosso.

Ele é apontado como um dos responsáveis pela morte de um idoso de 75 anos em 2001, em Coração de Jesus (MG), no Norte de Minas, quando a vítima foi brutalmente assassinada durante um roubo de R$ 40 mil. A prisão preventiva foi determinada pela Justiça mineira.

Segundo as investigações, três homens participaram da ação criminosa. Enquanto um deles imobilizava o idoso pelo pescoço e o forçava a revelar onde guardava o dinheiro, outro vasculhava a residência em busca de dinheiro, e o terceiro fazia a vigilância do lado de fora da casa. O idoso sofreu ferimentos graves no tórax e no abdômen, causados por arma branca, e morreu no local.

A divisão do dinheiro chamou a atenção dos investigadores: R$ 20 mil ficou com um dos autores, já os outros dois receberam R$ 10 mil cada.

Após nove anos do crime o inquérito foi concluído. Em 2018 um dos envolvidos chegou a ser preso, mas a Justiça concedeu liberdade provisória. Pouco tempo depois foi condenado a 30 anos de prisão e não foi localizado.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a captura do suspeito em Cuiabá, dois investigados ainda seguem foragidos, e a PC mantém buscas para localizar os autores.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

