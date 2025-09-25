Assine
FUGA PELO TELHADO

Homem fica bravo com conta de motel, tenta fugir da PM e é preso em piscina

Homem foi preso com um revólver calibre .38 depois de tentar fugir da polícia em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais

Melissa Souza
25/09/2025 10:23

Celulares, revólver e munição foram apreendidos
Um homem de 29 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (24/9) em Araçuaí (MG), no Vale do Jequitinhonha. Ele ficou revoltado com a conta de um motel onde estava hospedado e disparou tiros contra o portão do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar (PM), além de atirar contra o portão do motel, cometendo dano ao patrimônio, ele ameaçou o dono do estabelecimento.

Ele foi encontrado na casa da irmã e tentou fugir pelo telhado quando viu os policiais. O autor dos disparos pulou em uma casa vizinha e entrou em uma piscina, onde foi detido.

Na casa da irmã, foi encontrado um revólver calibre .38 com a numeração raspada, quatro munições deflagradas, um papelote de substância análoga a cocaína e três celulares danificados.

