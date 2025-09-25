Homem fica bravo com conta de motel, tenta fugir da PM e é preso em piscina
Homem foi preso com um revólver calibre .38 depois de tentar fugir da polícia em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais
compartilheSiga no
Um homem de 29 anos foi preso na noite dessa quarta-feira (24/9) em Araçuaí (MG), no Vale do Jequitinhonha. Ele ficou revoltado com a conta de um motel onde estava hospedado e disparou tiros contra o portão do estabelecimento.
De acordo com a Polícia Militar (PM), além de atirar contra o portão do motel, cometendo dano ao patrimônio, ele ameaçou o dono do estabelecimento.
Leia Mais
Ele foi encontrado na casa da irmã e tentou fugir pelo telhado quando viu os policiais. O autor dos disparos pulou em uma casa vizinha e entrou em uma piscina, onde foi detido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na casa da irmã, foi encontrado um revólver calibre .38 com a numeração raspada, quatro munições deflagradas, um papelote de substância análoga a cocaína e três celulares danificados.