Assine
overlay
Início Gerais
SAGRADA FAMÍLIA

Suspeito de filmar partes íntimas de mulher em academia de BH é preso

Testemunha afirmou que viu homem filmando glúteos de uma mulher enquanto ela treinava e alegou que imagens foram apagadas do celular do suspeito depois

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
25/09/2025 05:47

compartilhe

Siga no
x
Criança de 6 anos foi agredida dentro de casa após pedir para dormir com a porta aberta
Testemunha informou à PM que o suspeito gravou partes íntimas da mulher enquanto ela treinava crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

Um homem de 48 anos foi preso, nessa quarta-feira (24/9), sob a suspeita de filmar as partes íntimas de uma jovem, de 27 anos, em uma academia do bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), um policial penal, de 36 anos, que também treinava no local, presenciou o momento em que o suspeito tirou o celular do bolso e filmou a vítima, que realizava um exercício para os glúteos, virado de costas para ele.

A testemunha relatou à PM que, diante da situação constrangedora, se aproximou discretamente do suspeito e, ao visualizar a tela do celular, constatou que o homem estava direcionando o zoom da câmera para focar nas nádegas da mulher. Em seguida, ele se aproximou da vítima e a questionou se ela conhecia o suspeito. Como não havia relação entre os dois, a jovem ficou assustada e procurou a polícia.

Leia Mais

Ela informou aos militares que percebeu a ação do suspeito e que ele estava apontando o celular em sua direção, mas afirmou que não tinha como saber o que o homem estava fazendo exatamente. Ela disse, ainda, que foi avisada pelo policial penal depois, que testemunhou as filmagens.

No entanto, nem a vítima nem a testemunha visualizaram as filmagens no celular do suspeito. De acordo com o policial penal, o homem mexeu no celular depois de ter realizado a gravação e possivelmente apagou as imagens.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou para a jovem que não realizou tais filmagens. Questionado pela PM, ele disse que apenas estava praticando exercícios físicos e que estaria utilizando o celular para fins profissionais, além de ter gravado um vídeo para encaminhar para sua esposa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito e a vítima foram conduzidos para a Central de Flagrantes, no bairro Floresta, também na região Leste da capital mineira.

Tópicos relacionados:

academia bh pm policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay