Suspeito de filmar partes íntimas de mulher em academia de BH é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 48 anos foi preso, nessa quarta-feira (24/9), sob a suspeita de filmar as partes íntimas de uma jovem, de 27 anos, em uma academia do bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), um policial penal, de 36 anos, que também treinava no local, presenciou o momento em que o suspeito tirou o celular do bolso e filmou a vítima, que realizava um exercício para os glúteos, virado de costas para ele.

A testemunha relatou à PM que, diante da situação constrangedora, se aproximou discretamente do suspeito e, ao visualizar a tela do celular, constatou que o homem estava direcionando o zoom da câmera para focar nas nádegas da mulher. Em seguida, ele se aproximou da vítima e a questionou se ela conhecia o suspeito. Como não havia relação entre os dois, a jovem ficou assustada e procurou a polícia.

Ela informou aos militares que percebeu a ação do suspeito e que ele estava apontando o celular em sua direção, mas afirmou que não tinha como saber o que o homem estava fazendo exatamente. Ela disse, ainda, que foi avisada pelo policial penal depois, que testemunhou as filmagens.

No entanto, nem a vítima nem a testemunha visualizaram as filmagens no celular do suspeito. De acordo com o policial penal, o homem mexeu no celular depois de ter realizado a gravação e possivelmente apagou as imagens.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem afirmou para a jovem que não realizou tais filmagens. Questionado pela PM, ele disse que apenas estava praticando exercícios físicos e que estaria utilizando o celular para fins profissionais, além de ter gravado um vídeo para encaminhar para sua esposa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O suspeito e a vítima foram conduzidos para a Central de Flagrantes, no bairro Floresta, também na região Leste da capital mineira.

