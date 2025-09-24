Restaurante de BH brinca sobre reunião de Lula e Trump: 'Barraco histórico'

Um singelo restaurante no Bairro Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte, tem chamado atenção pela criatividade. Nesta quarta-feira (24/9), o “Restaurante da Lu” brincou sobre a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chefe de Estado brasileiro, Lula (PT).

Localizado na Rua Hermilo Alves, o estabelecimento anunciou o prato do dia de forma inusitada, com um quadro e os dizeres “Notícias da ONU”. O Restaurante da Lu já brincou outras vezes sobre o noticiário.

“Lula e Trump confirmam reunião. Pauta: dividir (ou não) a costelinha com mandioca da vó. A previsão é de 'barraco' histórico mundial”, diz o quadro.

O anúncio ainda detalha o prato do dia: costelinha, mandioca, tutu de feijão, arroz e salada.

Reunião entre Lula e Trump

Os líderes de Brasil e EUA se encontraram rapidamente na terça-feira (23/9), após o discurso de Lula na Assembleia-geral da ONU. Trump surpreendeu ao destacar “ótima química” com o petista, a quem chamou de “cara legal”.

Depois, Lula retribuiu: “Uma cara muito simpática, muito agradável. Acho que pintou uma química mesmo. Eu acho! Foi uma surpresa boa”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois combinaram de se reunir em breve, e o brasileiro adiantou que está disposto a ter uma conversa “sem limites”.

