Lula sobre encontro com Trump: ‘Surpresa boa, pintou química mesmo’

Petista ainda retribuiu o elogio do estadunidense, que tinha dito que Lula 'parece ser um cara legal'

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
24/09/2025 18:07 - atualizado em 24/09/2025 18:21

Lula sorri em cerimônia para o anúncio de investimentos do Novo PAC em Belo Horizonte (MG) e assinatura de contrato para a renovação de frota com a Prefeitura da cidade
Lula deu sua versão sobre encontro com Donald Trump crédito: Ricardo Stuckert / PR

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deu sua versão sobre o encontro com o chefe de Estado dos Estados Unidos, Donald Trump, durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (24/9).

Lula confirmou o relato de Trump de que “pintou uma química” entre os dois durante a Assembleia-geral da ONU, na terça-feira (23).

“Fui surpreendido. Já estive ali outras vezes e nem sempre me encontrei com um presidente. Tinha acabado meu discurso, estava saindo, ia pegar minhas ‘papeletas’ e ir embora, quando Trump veio para o meu lado”, disse.

O petista ainda retribuiu o elogio do estadunidense, que tinha dito que Lula “parece ser um cara legal”.

“Uma cara muito simpática, muito agradável. Acho que pintou uma química mesmo. Eu acho! Foi uma surpresa boa”, completou o brasileiro.

Reunião com Trump?

Lula reforçou a defesa pela soberania brasileira, como tinha falado no discurso da Assembleia-geral. Dessa vez, contudo, ele valorizou também o debate e projetou uma reunião “sem limites” com Trump.

“Disse ao presidente Trump o seguinte: ‘Não tem limite na nossa conversa’. Vamos colocar na mesa tudo que acha que deva conversar”.

lula onu trump

