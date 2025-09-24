Lula sobre Janja em Nova York: ‘Agenda mais intensa que a minha’

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (24/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre a agenda da primeira-dama Janja em Nova York, em meio à realização da Assembleia-geral da ONU nos Estados Unidos.

Lula destacou o papel ativo da esposa em reuniões com lideranças mundiais. A primeira-dama chegou aos EUA na última quarta-feira (17), quatro dias antes do presidente.

“Não sei quantas vezes as mulheres viajaram com o marido só para fazer o papel de primeira-dama. A Janja veio para cá para uma agenda acho que mais intensa do que a minha”, disse.

Agenda de Janja em Nova York

Depois, o petista listou uma série de encontros dos quais Janja participou, como o almoço “Despertar das Mulheres”, com a vice-secretária-geral das Nações Unidas, a nigeriana Amina Mohammed.

A primeira-dama ainda participou de reuniões sobre a COP30 como enviada especial do Brasil. A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima será realizada em Belém (PA) entre 10 e 21 de novembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após falar sobre a agenda da esposa, Lula brincou: “Graças a Deus está livre para me acompanhar de volta ao Brasil”.

