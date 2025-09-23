Agenda cheia de Lula pode impedir reunião presencial com Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou parte do discurso na ONU, nesta terça-feira (23/9), para elogiar o chefe de Estado brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois se encontraram nos EUA e marcaram uma reunião, que provavelmente não vai ser feita presencialmente.

Em entrevista à CNN americana, o ministro de Relações Internacionais do Brasil, Mauro Vieira, confirmou que os líderes marcaram de conversar, mas alertou que o diálogo provavelmente será remoto, porque “o presidente está muito ocupado, tem uma agenda muito cheia”.

Trump relatou que se encontrou com Lula por poucos segundos, mas falou que tiveram “uma boa química” e que o brasileiro “parece ser um cara legal”.

Reunião entre Lula e Trump?

O encontro foi confirmado por Mauro Vieira: “O presidente Lula estava deixando o palco e encontrou o presidente Trump nos bastidores. É verdade, o presidente Lula disse que eles deveriam se encontrar e conversar” .

O governo Trump tem estabelecido fortes tarifas econômicas ao Brasil, além de sanções a membros do Judiciário, como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e sua esposa, Viviane Barci, que entraram na lista da “Lei Magnitsky”. Assim, uma reunião entre os líderes é vista como um caminho para apaziguar as relações.

“O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que seja do interesse do Brasil e, neste caso, isso pode acontecer também por um telefonema ou videoconferência”, completou o Chanceler.

Fala de Trump sobre Lula



"Eu estava chegando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, eu o vi, ele me viu, e nós nos abraçamos", relatou o presidente norte-americano. Em seguida, ele expressou sua admiração por Lula, dizendo que o brasileiro "parece um cara muito legal" e que gosta dele. "Tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal", disse.

"Nós concordamos em nos encontrar na semana que vem. Não tínhamos muito tempo para falar, só 20 segundos mais ou menos, mas em retrospecto, dá para dizer, é bom que eu tenha esperado, porque esse negócio não estava funcionando bem, mas nós conversamos, nós tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar semana que vem, se isso for do interesse dele”, completou o norte-americano.





