Jornalista analisa fala de Trump sobre Lula: 'Duro golpe no bolsonarismo'

Para o jornalista Guga Chacra, da Globonews, a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), representou uma vitória para o petista e um ‘duro golpe’ nos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).

Em discurso na ONU, o presidente norte-americano elogiou Lula, relatou que se encontrou com o brasileiro rapidamente e anunciou que os dois marcaram uma reunião na próxima semana.

“É importante frisar: o Trump nunca havia mencionado o Lula. Hoje ele mencionou o presidente do Brasil de forma positiva. Ele gostou do presidente Lula. Foi a primeira vez que ele se referiu. Não é que ele mudou de opinião em relação ao presidente brasileiro, ele formou a opinião dele de forma muito rápida, ele próprio disse que sentiu uma 'química' entre ambos”, destacou Chacra.

Morador dos Estados Unidos, o jornalista avaliou que o rápido encontro surtiu mais efeito do que outras tentativas de aproximação do Brasil, como a conversa do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, ou a reunião de Mauro Vieira, ministro de Relações Internacionais, com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

‘Vitória’ de Lula e ‘golpe’ no bolsonarismo

“Acho que é uma vitória do presidente Lula não só pelo elogio. (...) Ele fala de uma forma extremamente positiva sobre o presidente brasileiro e não cita Bolsonaro. Isso é um golpe muito grande nos bolsonaristas”, disse.

Chacra ressaltou que o encontro não significa, necessariamente, um resultado diplomático positivo para o Brasil ou uma amenização do “tarifaço”, mas já dá sinais positivos para o governo federal: “O próprio presidente dos Estados Unidos, ele que manda em tudo, falou que pretende se encontrar com o presidente Lula”.

“O herói do ex-presidente Bolsonaro, o ídolo dele, elogiando justamente o presidente Lula. Pode não ter acordo nas tarifas, mas ele já elogiou publicamente na primeira vez que se referiu a ele. Acho que isso é um duro golpe no bolsonarismo e uma vitória, pelo menos parcial, do presidente Lula nesse momento”, concluiu o jornalista.

Fala de Trump sobre Lula

"Eu estava chegando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, eu vi ele, ele me viu, e nós nos abraçamos", relatou o presidente norte-americano. Em seguida, ele expressou sua admiração por Lula, dizendo que o brasileiro "parece um cara muito legal" e que ele gosta de Lula. "Tivemos uma ótima química e isso é um bom sinal", disse Trump.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"E aí eu tô dizendo, você pode acreditar que eu vou dizer isso em apenas dois minutos? Nós concordamos em nos encontrar na semana que vem. Não tínhamos muito tempo para falar, só 20 segundos mais ou menos, mas em retrospecto, dá para dizer, é bom que eu tenha esperado, porque esse negócio não estava funcionando bem, mas nós conversamos, nós tivemos uma boa conversa e concordamos em nos encontrar semana que vem, se isso for do interesse dele”, completou o norte-americano.