'Boa química' entre Lula e Trump ajuda negociação de tarifas dos EUA, diz Alckmin

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou nesta quarta-feira (24) que a "boa química" entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump vai ajudar a resolver o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil.



"Fui professor de cursinho de química orgânica, [e] ontem [terça-feira], nos Estados Unidos, [teve] uma boa química entre os presidentes", disse Alckmin, em tom bem-humorado, durante discurso em evento no BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), no Rio.



"Vai ajudar a buscarmos a melhor solução para resolver um tarifaço que não se justifica", acrescentou.



A declaração vem um dia após Trump afirmar na Assembleia-Geral da ONU que teve uma "excelente química" com Lula. Há previsão de um novo encontro entre os presidentes em breve.



"A boa química entre as pessoas ajuda o fortalecimento das relações entre os países também. Estamos otimistas", disse o presidente em exercício em entrevista no Rio. "O caminho é do diálogo e da negociação."



Alckmin foi questionado por jornalistas sobre o dia da possível reunião, mas não entrou em detalhes. "Não tenho essa informação."

Alckmin declarou que há espaço para tratativas tanto em questões tarifárias como não tarifárias, incluindo oportunidades de investimento.



"O Brasil tem energia abundante, coisa que não é comum. Tem energia renovável, universidades, tecnologia, indústria de ponta. Tem tudo para atrair data centers", disse.

Alckmin ocupa o cargo de presidente em exercício durante a viagem de Lula aos Estados Unidos.

