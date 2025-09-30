Denúncia leva a apreensão de 36 barras de craque avaliadas em R$ 500 mil

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Ao atender a uma denúncia sobre um homem que teria agredido a companheira, a Polícia Militar de Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, acabou fazendo a apreensão de 36 barras de crack, avaliadas em meio milhão de reais. O homem, de 36 anos, foi preso.

A prisão e apreensão ocorreu na noite de segunda-feira (29/9) e foi feita por policiais da 134ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Bretas.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos por um homem e sentiram um forte cheiro de craque quando ele abriu a porta. Os militares questionaram sobre a presença de drogas e armas no imóvel e o homem acabou admitindo o crime.

Os militares encontraram 19 barras em uma gaveta de uma cômoda de um dos quartos da residência, e outras 17, estavam em uma bolsa na cozinha.

Segundo o suspeito preso, ele havia comprado a droga em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por R$ 12 mil cada barra. Ainda segundo o homem, o imóvel foi alugado para guardar a droga que seria distribuída para traficantes em Governador Valadares e outras cidades do Vale do Rio Doce.

O homem e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares.