Polícia encontra 850 kg de maconha escondidos em carga de repolhos
A droga era transportada em um caminhão que foi abordado em Capitólio, na região Sul do estado
Agentes da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) encontraram, na manhã desta segunda-feira (29/9), cerca de 850 kg de maconha escondidos em meio a uma carga de repolhos. A droga era transportada em um caminhão da marca Iveco, que foi abordado em Capitólio, na Região Sul do estado.
A apreensão ocorreu durante a Operação Rota Narco, deflagrada pela PMRv em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco-MG). Além da droga, dois veículos foram apreendidos e cinco pessoas foram presas.
De acordo com informações da PMRv, o confisco da droga deve causar um prejuízo de aproximadamente R$ 2,5 milhões ao crime organizado.
