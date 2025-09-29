Polícia encontra 850 kg de maconha escondidos em carga de repolhos

Agentes da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv) encontraram, na manhã desta segunda-feira (29/9), cerca de 850 kg de maconha escondidos em meio a uma carga de repolhos. A droga era transportada em um caminhão da marca Iveco, que foi abordado em Capitólio, na Região Sul do estado.

A apreensão ocorreu durante a Operação Rota Narco, deflagrada pela PMRv em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco-MG). Além da droga, dois veículos foram apreendidos e cinco pessoas foram presas.

De acordo com informações da PMRv, o confisco da droga deve causar um prejuízo de aproximadamente R$ 2,5 milhões ao crime organizado.

