Homem é preso por dirigir carro com propaganda de site adulto em MG

Veículo circulava no centro da cidade e gerou reclamações de moradores

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/09/2025 12:51 - atualizado em 29/09/2025 12:53

veículo com alusão a site pornográfico
Veículo foi apreendido e levado ao pátio crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 37 anos foi preso na noite deste domingo (28/9) após ser flagrado dirigindo um carro adesivado com imagens e inscrições de conteúdo pornográfico, em Paracatu (MG), no Noroeste do estado.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo, um Volkswagen Gol preto, circulava pela Avenida Olegário Maciel, no Centro da cidade, quando foi abordado. Havia adesivos referentes a um site pornográfico e medicamentos para impotência sexual nas portas laterais e na traseira, além de propaganda explícita de um site adulto no porta-malas.

A cena chamou a atenção de quem passava pelo local e gerou reclamações de moradores, principalmente pela circulação de crianças e adolescentes na região.

O motorista alegou que desconhecia a irregularidade e disse que o carro já havia sido vistoriado, mas não apresentou provas. O veículo foi apreendido e levado para o pátio credenciado.

O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e liberado após assinar termo de compromisso para audiência no Juizado Especial Criminal de Paracatu, agendada para 7 de outubro.

