Centro de BH: produtos ilegais avaliados em R$ 3 milhões são apreendidos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Cinco lojistas do Centro de Belo Horizonte foram alvo de uma nova fase da Operação Atacado Central, da Receita Federal em Minas Gerais, voltada para o combate à venda de produtos introduzidos ilegalmente no Brasil. As ofensivas aconteceram na manhã desta segunda-feira (29/9) e contou com o efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais.

Os distribuidores alvos da ação foram estabelecimentos comerciais de brinquedos e produtos eletrônicos importados. Conforme a Receita, foram apreendidos 385 produtos, com valor estimado de R$ 3 milhões.

Entre as mercadorias recolhidas estão bicicletas e motonetas elétricas, câmeras de monitoramento, copos térmicos, ferramentas, drones, caixas de som, tv box e diversos tipos de acessórios para celulares.

As investigações mostraram que algumas das empresas investigadas não realizam aquisições formais de mercadores há, pelo menos, um ano e meio. No entanto, apesar da aparente inatividade, um dos lojistas adquiriu, em nome da empresa, um carro da marca BMW.

Diante das informações, o órgão federal afirmou que há possibilidade que as empresas estejam atuando informalmente, sem a comprovação da aquisição das mercadorias por meio de Nota Fiscal.

Com as apreensões, os comerciantes têm um prazo para comprovar a regularidade dos produtos. No entanto, caso os investigados não indiquem de onde adquiriram a mercadoria, ela continuará sob guarda da Receita.

Mais apreensões

A ação desta manhã foi a mais nova de uma série de ofensivas realizadas pela Receita Federal, em conjunto com a PMMG, no hipercentro de Belo Horizonte, dentro da Operação Atacado Central. Em 6 de agosto, os alvos foram distribuidores de produtos ilegais, pirateados ou de comércio irregular, principalmente do setor de brinquedos, vestuários e eletrônicos.

Na oportunidade, foram apreendidos 200 pacotes de mercadorias, com valor estimado em R$ 400 mil. De acordo com o órgão, além do aspecto fiscal, a venda de produtos irregulares há também reflexos em outros crimes, como induzir o consumidor a erro sobre a natureza e qualidade do produto, lavagem de dinheiro, corrupção, trabalho escravo e danos à saúde pública.

A Receita Federal destaca que os comerciantes e a população tenham consciência de que produtos importados só podem ser vendidos no país caso cumpram corretamente uma série de requisitos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais os requisitos para venda de produtos estrangeiros no Brasil?