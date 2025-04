Idoso tenta restituir carga roubada com nota fiscal falsa de R$ 21 mil

Um idoso de 68 anos foi preso depois de tentar restituir o valor de carga roubada com uma nota fiscal falsa de R$ 21 mil na Polícia Civil. O caso aconteceu em Medina, no Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais, nessa quarta-feira (9/4).

Segundo a PC, o idoso havia sido alvo da operação “Justiça Viva” no dia anterior, terça-feira (8). Ele foi apontado como suspeito de roubo de carga de um veículo que se envolveu em um acidente de trânsito.

No cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram diversas caixas de roteadores de internet sem nota fiscal. Conforme a PC, as caixas estavam com danos devido à retirada dos papeis de identificação do produto, do remetente e do destinatário.

No dia seguinte, o idoso foi à delegacia e pediu que as caixas fossem devolvidas a ele, apresentando uma nota fiscal no valor de R$ 21 mil. Os policiais constataram, porém, que o documento havia sido emitido no final da tarde de terça-feira e foi cancelado 19 minutos depois, o que comprova ser um documento falso.

A Polícia Civil segue na busca de todo o material roubado. Conforme registros, um caminhão colidiu com outro veículo na rodovia BR-116, em 20 de janeiro, e o baú teve toda a carga furtada. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, um de prisão e dois de internação provisória de adolescentes. Um suspeito de receptação também foi autuado em flagrante.

