MG: PM prende quatro suspeitos de assassinato em Timóteo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Foram presos pela Polícia Militar, em João Monlevade, para onde fugiram, os quatro suspeitos do assassinato de Natan Júnior Ribeiro de Souza, de 36 anos. Ele foi morto a tiros na tarde deste domingo (28/9), no Bairro Novo Tempo, em Timóteo (MG), no Vale do Aço. Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas, uma idosa, de 62 anos, seu filho e sua filha, de 42 e 44 anos, e uma adolescente, de 14. Uma criança escapou do atentado.

Não se sabe, ainda, a motivação para o crime, uma vez que nenhum dos quatro presos quis falar.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, os quatro homens chegaram num Siena, de cor prata, e invadiram a casa onde estava Natan, que, segundo a PM, estaria se escondendo lá.

Logo depois de cometerem o assassinato, os suspeitos fugiram em direção a João Monlevade, de acordo com informações dadas por testemunhas.

Natan, a vítima, era conhecido no meio policial e estava na porta de casa, acompanhado de um amigo, lavando uma moto, quando foi surpreendido por dois homens encapuzados, que desceram do carro. A vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo e morreu no local.

O veículo foi avistado em frente a uma casa, em João Monlevade. Lá dentro estavam os quatro suspeitos, dois de 21, um de 24 e um de 25 anos. O carro, segundo seu proprietário, teria sido alugado a uma pessoa, mas ele não soube explicar quem era.

Os quatro presos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de João Monlevade, onde passarão por interrogatório. Por enquanto, os quatro negam o crime. O veículo usado no crime foi apreendido e removido ao pátio do Detran para ser periciado.

