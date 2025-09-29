Assine
HOMICÍDIO

MG: PM prende quatro suspeitos de assassinato em Timóteo

Suspeitos invadiram casa para matar a vítima e depois fugiram para João Monlevade, onde foram presos

Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
29/09/2025 12:01

Carro utilizado no crime foi apreendido em João Monlevade
Carro utilizado no crime foi apreendido em João Monlevade crédito: PMMG

Foram presos pela Polícia Militar, em João Monlevade, para onde fugiram, os quatro suspeitos do assassinato de Natan Júnior Ribeiro de Souza, de 36 anos. Ele foi morto a tiros na tarde deste domingo (28/9), no Bairro Novo Tempo, em Timóteo (MG), no Vale do Aço. Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas, uma idosa, de 62 anos, seu filho e sua filha, de 42 e 44 anos, e uma adolescente, de 14. Uma criança escapou do atentado.

Não se sabe, ainda, a motivação para o crime, uma vez que nenhum dos quatro presos quis falar.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, os quatro homens chegaram num Siena, de cor prata, e invadiram a casa onde estava Natan, que, segundo a PM, estaria se escondendo lá.

Logo depois de cometerem o assassinato, os suspeitos fugiram em direção a João Monlevade, de acordo com informações dadas por testemunhas.

Natan, a vítima, era conhecido no meio policial e estava na porta de casa, acompanhado de um amigo, lavando uma moto, quando foi surpreendido por dois homens encapuzados, que desceram do carro. A vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo e morreu no local.

O veículo foi avistado em frente a uma casa, em João Monlevade. Lá dentro estavam os quatro suspeitos, dois de 21, um de 24 e um de 25 anos. O carro, segundo seu proprietário, teria sido alugado a uma pessoa, mas ele não soube explicar quem era.

Os quatro presos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de João Monlevade, onde passarão por interrogatório. Por enquanto, os quatro negam o crime. O veículo usado no crime foi apreendido e removido ao pátio do Detran para ser periciado.

