Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA

Adolescentes são executados em ataque perto de escola no interior de MG

Assassinatos ocorreram no Bairro Santo Antônio, em Pompéu, no Centro-Oeste do estado, na tarde desta quinta-feira (25/9)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/09/2025 23:47

compartilhe

Siga no
x
A polícia recebeu a denúncia e foi recebida por vizinhos que afirmavam que a suspeita assassinou o marido e saiu de casa
A polícia recebeu a denúncia e foi recebida por vizinhos que afirmavam que a suspeita assassinou o marido e saiu de casa crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram executados a tiros em Pompéu, no Centro-Oeste do estado, na tarde desta quinta-feira (25/9). 

Os assassinatos aconteceram no Bairro Santo Antônio, nas proximidades de uma escola da rede municipal de ensino, narra o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar. Os adolescentes, porém, não eram estudantes do colégio, segundo informou a prefeitura. 

Leia Mais

De acordo com o registro policial, as vítimas foram surpreendidas pela chegada de um carro, quando um dos ocupantes iniciou os disparos.

Um terceiro adolescente, de 17 anos, também foi atingido e sobreviveu. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O trio, segundo a polícia, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A motivação ainda é apurada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

escola homicidio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay