Adolescentes são executados em ataque perto de escola no interior de MG

Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram executados a tiros em Pompéu, no Centro-Oeste do estado, na tarde desta quinta-feira (25/9).

Os assassinatos aconteceram no Bairro Santo Antônio, nas proximidades de uma escola da rede municipal de ensino, narra o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar. Os adolescentes, porém, não eram estudantes do colégio, segundo informou a prefeitura.

De acordo com o registro policial, as vítimas foram surpreendidas pela chegada de um carro, quando um dos ocupantes iniciou os disparos.

Um terceiro adolescente, de 17 anos, também foi atingido e sobreviveu. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

O trio, segundo a polícia, tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A motivação ainda é apurada.

