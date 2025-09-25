Homem que atacou casal de mulheres com filho em supermercado de BH vira réu

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Paulo Henrique Mariano Cordeiro, de 35 anos, virou réu depois de agredir verbalmente um casal de mulheres em um supermercado no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã de 8 de junho.

A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público no último dia 16 e, agora, ele passa a responder, por duas vezes, por intolerância ou injúria motivada por orientação sexual. Em caso de condenação, o réu está sujeito a uma pena que pode variar de 4 a 10 anos de reclusão, além de multa.

O casal relatou à Polícia Militar que foi ofendido por Paulo Henrique e por uma mulher que o acompanhava na fila do caixa. As ofensas homofóbicas teriam se intensificado ao perceberem que o casal estava acompanhado do filho de 7 anos. Parte das agressões foi registrada em vídeo.

"Sapatão, filha da p*. É isso que você é. Sapatão não gosta de 'pagar' de homem? Mas, nessas horas, não é homem, né?", disse Paulo Henrique.

Na ocasião, o caso foi registrado como injúria e encaminhado à 3ª Delegacia da Polícia Civil da área Sul da capital. De acordo com o relato das vítimas, os agressores riram quando perceberam a chegada da polícia e tentaram minimizar a situação.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Paulo Henrique Mariano Cordeiro. O espaço permanece aberto para manifestação.

Agressão dentro de sauna gay

Paulo Henrique Mariano Cordeiro possui vários outros registros policiais. Em 2009, por exemplo, ele foi conduzido a uma delegacia depois de agredir um jovem de 22 anos em uma sauna gay no centro de Belo Horizonte.

A vítima relatou à Polícia Militar que dois homens se aproximaram para conversar e iniciaram as agressões. O jovem foi segurado pelo pescoço e atingido por socos no rosto.

Em 2010, Paulo foi citado em uma ocorrência policial registrada por um porteiro do Edifício Araguaia, também no centro da capital. Ele teria quebrado o vidro do balcão da recepção após discutir com outro homem. Quando era menor de idade, em 2007, ele foi apreendido por agredir a tia.

O que diz a lei em relação à homofobia?

No Brasil, atos de homofobia e transfobia são equiparados ao crime de racismo, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de junho de 2019. Com isso, ofensas, discriminação ou violência motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero de uma pessoa passaram a ser enquadradas na Lei nº 7.716/1989, que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor.

A pena varia de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa. Em casos de injúria qualificada por homofobia, quando há ofensa direta à dignidade da pessoa, a punição pode ser de 1 a 3 anos de reclusão, também com possibilidade de multa, conforme o artigo 140 do Código Penal, com a qualificadora incluída pela Lei nº 14.532/2023.

