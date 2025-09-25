Duplo homicídio comove cidade de MG e prefeitura adia evento gastronômico

A Prefeitura de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas Gerais, adiou um evento gastronômico previsto para este fim de semana. A nova data foi anunciada após um caso de duplo homicídio ocorrido na cidade na madrugada dessa quarta-feira (24/9). A Polícia Militar (PMMG) procura o suspeito, um homem de 33 anos.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu na Fazenda Brejinho, na comunidade rural de Santo Antônio da Serra. Segundo a PM, uma mulher, de 31, e o marido, 65, foram surpreendidos durante a madrugada pelo suspeito, que é primo da primeira vítima. O casal foi agredido por um bastão de madeira. Após o crime, o suspeito ateou fogo na casa e fugiu.

Uma testemunha, de 63 anos, relatou à polícia, que chegou na casa do casal por volta de 17h, para fazer faxina na residência. A faxineira combinou de dormir no local, como já era de costume. Por volta das 3h, ela e uma outra testemunha que também dormiu no local, acordaram e deixaram a casa, por causa de um desentendimento entre a mulher, de 31, e o primo.

A faxineira contou ter visto o suspeito com um pedaço de madeira e a vítima o segurando. A outra testemunha, que trabalhava prestando serviço na fazenda há 10 anos, confirmou a versão. As testemunhas relataram à polícia que o suspeito tinha desavenças com o casal, juntos há 3 anos.

De madrugada, os funcionários da fazenda acordaram com gritos da mulher, momento em que saíram da casa e chamaram a polícia. Ainda de acordo com a ocorrência, as testemunhas alegaram que, ao retornar para dento do local, encontraram a casa tomada por fumaça, e os corpos do casal sem vida e carbonizados.

Segundo a PM, a motivação do crime ainda não foi esclarecida e a arma utilizada não foi encontrada, bem como o autor. A perícia compareceu ao local e os corpos foram encaminhados ao IML.

A corporação também informou que, a mulher vítima tinha passagem por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, uso e consumo de drogas e ameaças. Já o primo teria saído do presídio Florama, em Divinópolis, no dia anterior, e estava em regime aberto. Ele tem passagem por tráfico de drogas, homicídio, furto, ameaça e uso de drogas. A Polícia Militar realiza rastreamento para encontrá-lo.

Comoção

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Carmo do Cajuru informou que o acontecimento gerou comoção na comunidade, e atendendo ao pedido dos moradores, o Circuito Gastronômico previsto para acontecer em Santo Antônio da Serra, no fim de semana foi adiado.

"O evento será realizado no próximo sábado, 4 de outubro, a partir das 14h, no distrito", comunicou.

Procurada pelo Estado de Minas, a Polícia Civil informou que esteve no local com o delegado e sua equipe, que realizaram a perícia de local. Os corpos passaram por necropsia e foi instaurado inquérito policial para apurar todas as circunstâncias do fato.