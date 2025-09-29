Foragido por estupro morre após confronto com PM de folga em MG

Um foragido da Justiça por estupro foi morto por um policial militar de folga em Cambuí, no Sul de Minas. Os dois entraram em luta corporal e, em seguida, o suspeito apresentou dificuldades respiratórias, de acordo com a Polícia Militar.

O homem foi identificado como Agenicio Domingues César. A PM não confirmou desde quando ele estava foragido. O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte.

Cabo Cunha recebeu voz de prisão em flagrante, segundo o boletim de ocorrência ao qual o Estado de Minas teve acesso. Não há informações sobre se o policial foi liberado após ser encaminhado à delegacia. A ocorrência será investigada e deverá ser tratada como legítima defesa.

Policial estava de folga quando reconheceu o foragido

O caso aconteceu por volta das 17h de domingo (28/9), em uma área de camping de uma cachoeira no bairro rural Pessegueiro. Segundo a PM, Cabo Cunha estava de folga com a família quando reconheceu o foragido, que tinha mandado de prisão em aberto por estupro.

De acordo com o boletim, Agenicio chegou ao local por volta de 16h55, em um Fiat Uno. Ele foi ao bar e pediu uma cerveja, mas, ao notar a presença do policial, retornou para o carro.

Nesse momento, o militar acionou colegas de plantão via WhatsApp. Quando percebeu que o homem tentava fugir, foi até o veículo para abordá-lo. Houve resistência e os dois entraram em luta corporal.

Homem teve dificuldades para respirar e morreu

Segundo o registro, os dois caíram no chão, e o policial utilizou técnicas de defesa pessoal e imobilização para conter o suspeito. O proprietário da área confirmou à polícia que o homem tentou fugir e agrediu o PM durante a abordagem.

Durante a imobilização, Agenicio apresentou dificuldades respiratórias. Uma enfermeira que estava no local ajudou o militar a prestar os primeiros socorros, realizando manobras de reanimação. Em seguida, uma viatura o levou ao hospital, mas ele já chegou sem vida.

A PM apreendeu o Uno usado pelo suspeito, que tinha marcas de sangue nas rodas, e uma corda que teria sido usada na contenção. A perícia da Polícia Civil esteve no local.

“Segundo Cabo Cunha, a ação do militar se pautou na estrita legalidade, em razão do mandado de prisão vigente contra o autor. Foram empregados apenas os meios necessários para cessar a agressão e garantir a efetivação da prisão, cessando-se o uso da força tão logo o indivíduo foi contido. Mesmo lesionado, o policial empenhou esforços imediatos para preservar a integridade do detido, providenciando socorro e acionando apoio para a condução ao hospital”, consta no boletim.

O Estado de Minas procurou a Polícia Civil, que informou, por meio da assessoria de comunicação, que o caso segue em investigação interna da PMMG e só será repassado à PCMG após a conclusão das apurações. Também foi feito contato com a sala de imprensa da PMMG, que ainda não respondeu.

Jornalista Iago Almeida / Especial para o EM