PROCURA-SE

Suspeito de espancar e matar a esposa está foragido em Minas Gerais

Juares Marques dos Santos, de 51 anos, teve a prisão determinada pela Justiça em 3 de setembro. Vítima foi agredida com um banco de madeira

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
29/09/2025 17:31 - atualizado em 29/09/2025 17:41

Juares Marques dos Santos, foragido da justiça por suspeita de feminicídio
Crime aconteceu na comunidade do Choro, na Zona Rural de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, em 15 de agosto crédito: PCMG / Divulgação

Está foragido da justiça um homem, de 51 anos, indiciado por feminicídio qualificado contra a mulher, com quem tinha três filhas. Juares Marques dos Santos é procurado desde 3 de setembro quando teve a prisão temporária determinada. Ele espancou a vítima no dia 15 de agosto deste ano. Ela morreu em 9 de setembro.

O crime aconteceu na comunidade do Choro, na Zona Rural de Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as investigações mostraram que, no dia anterior às agressões, a vítima e o suspeito discutiram.

Leia Mais

Após a briga verbal, o homem saiu de casa e ameaçou a mulher de morte. Na manhã seguinte, o homem retornou ao imóvel e, aproveitando a ausência de uma das filhas, passou a agredir a mulher. A vítima foi espancada na cabeça com um banco de madeira.

Ainda conforme as investigações, durante a violência a mulher pediu que a filha mais nova, de 11 anos, buscasse ajuda. A ajuda correu até a casa de vizinhos, que encontraram a vítima caída na cozinha com um ferimento grave na região da cabeça. Ela foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde, mas morreu 25 dias depois.

Histórico de violência

O casal esteve junto por 15 anos. As apurações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Divinópolis indicaram que, durante o relacionamento, o homem apresentou, com recorrência, comportamento violento contra a esposa e as três filhas.

No entanto, o investigado possui histórico de violência contra a mulher. Ainda segundo a PCMG, ele tentou matar uma ex-companheira.

A Polícia Civil de Minas Gerais pede ajuda da população para localizar o investigado. Informações sobre o paradeiro de Juares podem ser repassadas por meio dos telefones 190 e 197 ou do Disque Denúncia, pelo número 181. O sigilo é garantido. 

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e que, quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização.

Como denunciar violência contra mulheres?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.
  • Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres

  • Centros de Referência da Mulher
  • Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência. Devem proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate de sua cidadania.

