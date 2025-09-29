MG: suspeito de estuprar adolescente é preso oito anos depois do crime

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O suspeito de estuprar uma adolescente, atualmente com 17 anos, em Peçanha, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi preso temporariamente nesta segunda-feira (29/9). O crime, conforme as investigações, aconteceu há oito anos, quando a vítima tinha 9 anos.

As investigações começaram em abril deste ano. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima, acompanhada de um responsável legal, procurou a delegacia para fazer a denúncia.

Marceleandro Clementino da Silva, delegado responsável pelo inquérito, explica que as investigações de crimes de violência sexual não dependem, necessariamente, da temporalidade. Por isso, o inquérito em que o suspeito foi preso nesta manhã, incluiu a escuta especializada da vítima.

“Muitas vezes tratam-se de atos cometidos há algum tempo e que só chegam ao conhecimento das autoridades posteriormente. Quando isso acontece, é dever da Polícia Civil investigar e responsabilizar os suspeitos, especialmente quando as vítimas são menores”, detalhou.

Apesar da prisão do principal suspeito, as investigações continuam. O homem foi encaminhado ao sistema prisional.

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

O parágrafo 1º do mesmo artigo classifica também com vulnerável qualquer pessoa que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possa se defender.

Se da consulta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena sobe para 10 a 20 anos de reclusão. E no caso de provocar a morte da vítima, a condenação salta de 12 a 30 anos de prisão.

