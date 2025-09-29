Assine
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

MG: suspeito de estuprar adolescente é preso oito anos depois do crime

Investigações começaram em abril deste ano, depois que a vítima denunciou o suspeito. Crime aconteceu em Peçanha, no Vale do Rio Doce

Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
29/09/2025 14:57

Viatura PCMG
Adolescente relatou aos policiais que foi estuprada pelo suspeito quando ela tinha 9 anos crédito: PCMG/Divulgação

O suspeito de estuprar uma adolescente, atualmente com 17 anos, em Peçanha, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi preso temporariamente nesta segunda-feira (29/9). O crime, conforme as investigações, aconteceu há oito anos, quando a vítima tinha 9 anos. 

As investigações começaram em abril deste ano. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima, acompanhada de um responsável legal, procurou a delegacia para fazer a denúncia. 

Marceleandro Clementino da Silva, delegado responsável pelo inquérito, explica que as investigações de crimes de violência sexual não dependem, necessariamente, da temporalidade. Por isso, o inquérito em que o suspeito foi preso nesta manhã, incluiu a escuta especializada da vítima. 

“Muitas vezes tratam-se de atos cometidos há algum tempo e que só chegam ao conhecimento das autoridades posteriormente. Quando isso acontece, é dever da Polícia Civil investigar e responsabilizar os suspeitos, especialmente quando as vítimas são menores”, detalhou.

Apesar da prisão do principal suspeito, as investigações continuam. O homem foi encaminhado ao sistema prisional. 

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

O parágrafo 1º do mesmo artigo classifica também com vulnerável qualquer pessoa que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possa se defender.

Se da consulta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena sobe para 10 a 20 anos de reclusão. E no caso de provocar a morte da vítima, a condenação salta de 12 a 30 anos de prisão.

Como denunciar violência contra mulheres?

  • Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos
  • Em casos de emergência, ligue 190

 

Tópicos relacionados:

estupro-de-vulneravel minas-gerais policia violencia-contra-a-mulher

