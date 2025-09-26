MG: idoso é preso suspeito de estuprar a neta por sete anos

Um idoso de 74 anos foi preso em flagrante, nessa quinta-feira (25/9), suspeito de perseguir e abusar da neta, de 13, em Montes Claros, no Norte de Minas. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), a vítima revelou que vinha sofrendo abusos desde os 6 anos de idade.

A corporação informou que o caso só veio à tona após a menina procurar ajuda na escola onde estuda. A direção acionou a polícia e o Conselho Tutelar. De acordo com o relato, os crimes aconteciam em residências frequentadas pela família e, a partir dos 10 anos, passaram a envolver conjunção carnal recorrente.

Conforme as investigações, a vítima tinha medo de denunciar o criminoso e a família dela dependia financeiramente dele. A menina passou por atendimento médico e psicológico, onde constataram sinais de automutilação.

Segundo a PC, a mãe da vítima apresentou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) no município, mensagens em que o suspeito insistia em marcar encontros com a vítima. Além disso, a delegada responsável, Karine Maia, afirmou que o idoso chegou a procurar a vítima por celular enquanto a adolescente estava na delegacia, configurando perseguição e violência psicológica.

O homem foi localizado, preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

O parágrafo 1º do mesmo artigo classifica também como vulnerável qualquer pessoa que não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possa se defender.

Se da consulta resulta lesão corporal de natureza grave, a pena sobe para 10 a 20 anos de reclusão. E no caso de provocar a morte da vítima, a condenação salta de 12 a 30 anos de prisão.

Onde denunciar estupro?