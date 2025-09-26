MG: menina de 4 anos teria sido estuprada por irmão e pai

Um homem foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, suspeito de estuprar a própria filha, de 4 anos, nessa quinta-feira (25/9). A criança já teria sido vítima do mesmo crime na casa da mãe - o irmão, de 12 anos, teria abusado da menina - e por isso passou a viver com o pai.

O suspeito teria levado a filha para a casa de uma amiga dele, no Bairro Mansour, onde eles teriam passado a noite bebendo. Na manhã dessa quinta, então, o homem entrou no quarto onde a criança estava e se deitou sobre ela.

Segundo relato feito à Polícia Civil, o pai tirou a calça da menina, e ela reclamou da situação. Uma pessoa teria visto tudo o que se passou.

A Polícia Militar foi chamada, e o homem negou que tenha estuprado a criança. Disse que apenas se deitou com a filha para dormir, pois haveria o hábito de dormirem na mesma cama.

Ela estava com o pai há seis meses porque foi retirada do convívio da família materna por causa de uma investigação em andamento sobre possível estupro por parte do irmão dela, de 12 anos.

Após a detenção do pai, ela foi acolhida em um lugar seguro, segundo a polícia.