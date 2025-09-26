Governo de Minas lança sistema que localiza chamadas em tempo real

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), anunciou, nesta sexta-feira (26), a implementação do Sistema de Localização (Siloc), uma ferramenta capaz de identificar com precisão e em tempo real a origem de chamadas feitas para números de emergência - o 190, da Polícia Militar; o 197, da Polícia Civil; e o 193, do Corpo de Bombeiros.

O sistema tem o objetivo de aprimorar o atendimento, especialmente em casos de pessoas que não consigam informar o endereço em situações de emergência. A ferramenta também vai contribuir para coibir trotes, de acordo com a pasta do governo, que aponta 11 mil casos apenas em agosto deste ano.



“Em situações de crise, como infrações penais ou violência doméstica, mesmo que a pessoa não consiga se comunicar, a identificação aparece em nosso sistema”, destaca Rogério Greco, secretário da Sejusp.

O sistema funciona automaticamente em smartphones Android e iOS, sem a necessidade de aplicativos adicionais. A ferramenta usa uma tecnologia que combina dados de GPS, Wi-Fi e torres de celular para fornecer a geolocalização do dispositivo e é ativada automaticamente assim que é feita uma ligação.

Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Carlos Frederico Otoni Farias, o Siloc é importante principalmente pela eficiência do sistema. “O tempo é fundamental para o êxito de uma ocorrência”, conta. “Recentemente, em uma chamada de violência doméstica, a ligação caiu, mas o sistema identificou o local, permitindo que a viatura chegasse a tempo de evitar um mal maior.”



A ferramenta também pode ser utilizada em situações críticas de incêndios, como explica o subcomandante-geral e Chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Coronel BM Moisés Magalhães de Sousa. Ele destaca que o sistema pode ser essencial em cenários como resgate em matas, emergências urbanas e combate a incêndios florestais.



“Recebemos, em média, 1.200 chamados diários, com picos de 3.000 durante as queimadas, onde cada segundo é crucial. O Siloc elimina imprecisões na localização, sendo vital em três cenários: resgates em matas, reduzindo buscas de horas para minutos; emergências urbanas, com direcionamento preciso em vias complexas; e combate a incêndios florestais, com mais de 18.000 ocorrências este ano, permitindo ação rápida e preservação ambiental”, explica.

