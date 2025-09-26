Assine
Homem é condenado a prisão após matar cachorro em mesa de sinuca

O réu estava embriagado no momento do crime. Ele está preso e pode recorrer da condenação

Repórter
26/09/2025 14:06

Fachada de prédio do MPMG em Belo Horizonte (MG); imagem meramente ilustrativa
Prédio do MPMG em Belo Horizonte (MG); crédito: wikimedia commons

Por Rafael Silva*

Um homem de 57 anos foi condenado a prisão e pagamento de multa pelo crime de maus-tratos de animais. O delito ocorreu em 26 de maio deste ano, na cidade de São Sebastião do Anta, no Vale do Rio Doce, localizada a 297 km de Belo Horizonte. 

De acordo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), após a ingestão de bebida alcoólica em um bar, o  homem estrangulou e arremessou violentamente um cachorro contra a quina de uma mesa de sinuca, o que resultou na morte do animal.

Ele foi condenado a três anos, dois meses e três dias de reclusão, além de multa, pelo crime de maus-tratos contra animal doméstico, com resultado de morte.

A sentença da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim também determinou a manutenção da prisão preventiva, sem o direito do réu recorrer em liberdade.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

