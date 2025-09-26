MG: filha e genro são suspeitos de matar mulher após 'falso sumiço'
Mulher de 57 anos foi morta em março, em Curvelo; corpo foi localizado em abril, às margens de córrego
Os principais suspeitos da morte de uma mulher de 57 anos, em março, em Curvelo, na Região Central de Minas, são a filha e o genro dela, conclui inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Cinco pessoas foram indiciadas pelos crimes de feminicídio majorado e ocultação de cadáver, e uma adolescente envolvida na ação foi apreendida.
Segundo a investigação, o crime foi planejado pela filha da vítima e pelo genro, interessados em valores de um empréstimo consignado refinanciado. Para tentar encobrir o assassinato, eles chegaram a registrar uma ocorrência de desaparecimento.
O corpo foi encontrado em abril, em avançado estado de decomposição, às margens do Córrego do Leitão, na zona rural do município. A perícia identificou sinais de asfixia: a vítima usava apenas um suéter vermelho e tinha um lenço firmemente amarrado ao pescoço.
O inquérito apontou que a morte ocorreu na casa da vítima. Testemunhas relataram ter visto os suspeitos carregando o corpo enrolado em um cobertor até um carro. Registros de pedágio e dados telefônicos confirmaram o trajeto até o local da ocultação.
A Polícia Civil destacou ainda que a vítima possuía déficit cognitivo e dependia de familiares para cuidados diários, condição que a tornou ainda mais vulnerável. Com a conclusão das apurações, os autos foram encaminhados ao Poder Judiciário.