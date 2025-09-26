Falso enfermeiro é preso em hospital de BH após meses de trabalho

Um homem de 40 anos foi preso por exercicío ilegal da medicina depois de ser flagrado trabalhando como enfermeiro em um hospital do bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (25/9). Ele não tem registro como enfermeiro e nem terminou o curso de enfermagem.

Uma fiscal do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG) acionou a Polícia Militar depois de perceber que um funcionário do hospital trabalhava sem inscrição ativa. Segundo ela, o homem apresentou um diploma falso de enfermagem para a gestão hospitalar.

Aos militares, a fiscal contou que entrou em contato com a faculdade que aparecia no diploma do homem e a instituição informou que não havia registros dele como aluno.

Os militares analisaram a escala de trabalho e o encontraram na enfermagem do sétimo andar do hospital. Questionado, o suspeito admitiu não ter registro do Coren e que trabalhava há pelo menos três meses na unidade hospitalar.

Segundo o boletim de ocorrência, ele contou que cursa o nono período do curso de enfermagem e comprou o diploma e um carimbo falso do Coren na porta da faculdade onde estuda. Com a compra, passou a exercer ilegalmente a profissão.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Polícia Civil juntamente do diploma e carimbo apreendidos. A fiscalização do Coren-MG acompanhou toda a ocorrência.