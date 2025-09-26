Assine
overlay
Início Gerais
EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA

Falso enfermeiro é preso em hospital de BH após meses de trabalho

Homem não concluiu o curso de enfermagem e trabalhava como enfermeiro há pelo menos três meses em um hospital da Região Nordeste da capital mineira

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
26/09/2025 06:42

compartilhe

Siga no
x
Homem não se formou no curso de enfermagem e usava um diploma e carimbo falsos
Homem não se formou no curso de enfermagem e usava um diploma e carimbo falsos crédito: Unsplash

Um homem de 40 anos foi preso por exercicío ilegal da medicina depois de ser flagrado trabalhando como enfermeiro em um hospital do bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na noite dessa quinta-feira (25/9). Ele não tem registro como enfermeiro e nem terminou o curso de enfermagem.

Uma fiscal do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG) acionou a Polícia Militar depois de perceber que um funcionário do hospital trabalhava sem inscrição ativa. Segundo ela, o homem apresentou um diploma falso de enfermagem para a gestão hospitalar.

Leia Mais

Aos militares, a fiscal contou que entrou em contato com a faculdade que aparecia no diploma do homem e a instituição informou que não havia registros dele como aluno. 

Os militares analisaram a escala de trabalho e o encontraram na enfermagem do sétimo andar do hospital. Questionado, o suspeito admitiu não ter registro do Coren e que trabalhava há pelo menos três meses na unidade hospitalar.

Segundo o boletim de ocorrência, ele contou que cursa o nono período do curso de enfermagem e comprou o diploma e um carimbo falso do Coren na porta da faculdade onde estuda. Com a compra, passou a exercer ilegalmente a profissão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Polícia Civil juntamente do diploma e carimbo apreendidos. A fiscalização do Coren-MG acompanhou toda a ocorrência.

Tópicos relacionados:

bh enfermagem hospital policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay