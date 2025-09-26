Homem que divulgava fotos e vídeos de abuso sexual infantil é preso em MG

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) com arquivos de abuso sexual infantojuvenil em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na manhã desta sexta-feira (26/9).

As investigações da PF indicam que o preso compartilhava fotos e vídeos de cenas de abuso sexual através de redes P2P, um modelo descentralizado e garante comunicação direta entre dispositivos conectados em um mesmo espaço, com troca de dados sem um servidor central. Com isso, o conteúdo de abuso era disponibilizado para todos os usuários da rede.

A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do homem e apreendeu telefones celulares, computadores e outros dispositivos de armazenamento, como HDs externos e pen drives.

Na ocasião, os agentes analisaram os equipamentos e encontraram diversos arquivos de abuso sexual infantil, o que configurou motivo para a prisão em flagrante.

Segundo a PF, o homem morava com dois filhos adolescentes. Ele foi encaminhado a uma delegacia de polícia em Juiz de Fora, que segue com os procedimentos legais.

Cuidado com os filhos

A Polícia Federal orienta que pais e responsáveis devem monitorar e orientar crianças e adolescentes sobre os riscos das interações digitais e no “mundo real”. Com isso, é importante que os responsáveis: