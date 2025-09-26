Assine
Grande BH: mulher acusa dentista de estupro no consultório

Vítima disse que cochilou durante consulta odontológica e acordou seminua, com o profissional em cima dela

E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/09/2025 22:03 - atualizado em 26/09/2025 23:51

Consultório odontológico, com cadeira do dentista no centro, rodeada por bancadas e equipamentos
Vítima era atendida pelo dentista quando teria sofrido violência sexual crédito: Atikah Akhtar Unsplash

Uma mulher, de 32 anos, denunciou um estupro cometido pelo dentista que a atendia. De acordo com relato feito à Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crime ocorreu durante uma consulta: a vítima teria cochilado durante o procedimento e acordado sem as calças, com o profissional em cima dela, com a boca em seus seios. 

No momento do suposto estupro, a vítima estava sozinha com o dentista. Ela relatou à PCMG que cochilou por cansaço, já que havia acordado cedo, e que a consulta ocorreu por volta das 20h, com mais de 3 horas de atraso em relação ao horário marcado.

O suposto estupro aconteceu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última terça-feira (23/9), mas a denúncia só foi feita nesta quinta-feira (25/9). Depois de registrar o boletim de ocorrência, a vítima foi encaminhada para atendimento médico.

A PCMG informou que instaurou um inquérito para apurar o estupro. "Todas as providências necessárias estão sendo adotadas para esclarecer os fatos na investigação, que se encontra em andamento na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Contagem", informou a corporação.

