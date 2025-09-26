Assine
TRIÂNGULO MINEIRO

Empresário é preso após funcionária gravar vídeo de suposto assédio sexual

Além dela, uma jovem de 16 anos também denunciou o suspeito por importunação sexual. Caso aconteceu em Frutal, no Triângulo Mineiro

RM
Renato Manfrim - Especial para o EM
26/09/2025 17:52

Empresário é presos após funcionária gravar vídeo de suposto assédio sexual
Empresário é presos após funcionária gravar vídeo de suposto assédio sexual crédito: PMMG/Divulgação

Um empresário de 53 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Frutal, no Triângulo Mineiro, nessa quinta-feira (25/9), sob suspeita de importunação sexual contra duas funcionárias, de 16 e 23 anos. Segundo o registro policial, o homem foi preso dentro do seu estabelecimento comercial, onde negou as denúncias.

Por outro lado, as vítimas relataram aos policiais que há alguns dias estavam sendo assediadas durante o expediente, com toques indesejados e comportamentos de cunho libidinoso.

Circula em grupos de whatsapp um vídeo, gravado por uma vítimas e encaminhado para as polícias Civil e Militar da cidade, em que mostra um suposto assédio sexual praticado pelo suspeito. Nas imagens, o homem, supostamente, tenta agarrar a mulher. As imagens também mostram a mulher, supostamente, conseguindo se soltar do suspeito e correndo para fora do estabelecimento comercial.

As jovens também disseram em suas denúncias que o empresário já passou a mão nos seios delas, as agarrou e as colocou em seu colo.

Após as denúncias e a divulgação das imagens, o flagrante foi ratificado pela PC, que instaurou inquérito policial para apurar o caso. Conforme a PC de Frutal, o suspeito ficou sob custódia.

O advogado de defesa do empresário declarou para rádio local que pretende provar que tudo não passou de um mal-entendido, atribuindo os fatos a "brincadeiras" e ao ambiente descontraído de trabalho.

