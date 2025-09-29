Polícia indicia Copasa por crime ambiental em Araxá

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) de Araxá, no Alto Paranaíba, pela prática de crimes ambientais. Segundo as investigações, a Copasa foi acusada de lançar esgoto em curso d’água, em 21 de outubro de 2018, na Rua José Rocha, no Bairro Jardim das Oliveiras, em uma estação elevatória, causando poluição em propriedade rural vizinha.

Foram realizadas diligências, e a perícia técnica da Delegacia Especializada do Meio Ambiente de Araxá confirmou a contaminação do córrego.

Ainda segundo a PCMG, as investigações começaram após a formalização de um boletim de ocorrência na Polícia Militar (PM) de Araxá, que denunciou a poluição no local. Na época, policiais militares ambientais constataram o lançamento de esgoto no curso d’água, o que levou à autuação da companhia.

A Copasa foi indiciada pela PCMG pelos crimes ambientais previstos no artigo 54 da Lei n.º 9.605/1998 e no artigo 15 da Lei n.º 6.938/1991. "A legislação brasileira prevê a responsabilização criminal de empresas em casos de danos ambientais", finalizou a PCMG.

Por meio de nota, a Copasa disse que "não comenta procedimentos administrativos em tramitação".