MEIO AMBIENTE

Polícia indicia Copasa por crime ambiental em Araxá

Policiais militares ambientais constataram o lançamento de esgoto no curso d’água, o que levou à autuação da companhia

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
29/09/2025 16:55 - atualizado em 29/09/2025 17:06

PCMG indicia Copasa por crime ambiental em Araxá
PCMG indicia Copasa por crime ambiental em Araxá crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) indiciou a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) de Araxá, no Alto Paranaíba, pela prática de crimes ambientais. Segundo as investigações, a Copasa foi acusada de lançar esgoto em curso d’água, em 21 de outubro de 2018, na Rua José Rocha, no Bairro Jardim das Oliveiras, em uma estação elevatória, causando poluição em propriedade rural vizinha.

Foram realizadas diligências, e a perícia técnica da Delegacia Especializada do Meio Ambiente de Araxá confirmou a contaminação do córrego.

Ainda segundo a PCMG, as investigações começaram após a formalização de um boletim de ocorrência na Polícia Militar (PM) de Araxá, que denunciou a poluição no local. Na época, policiais militares ambientais constataram o lançamento de esgoto no curso d’água, o que levou à autuação da companhia.

A Copasa foi indiciada pela PCMG pelos crimes ambientais previstos no artigo 54 da Lei n.º 9.605/1998 e no artigo 15 da Lei n.º 6.938/1991. "A legislação brasileira prevê a responsabilização criminal de empresas em casos de danos ambientais", finalizou a PCMG.

Por meio de nota, a Copasa disse que "não comenta procedimentos administrativos em tramitação".

Tópicos relacionados:

araxa meio-ambiente minas-gerais policia

