Mulher diz ter sido dopada e estuprada por homem que conheceu na internet

Uma mulher de 33 anos denunciou para a Polícia Militar (PM) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, que foi vítima de estupro dentro de seu apartamento, localizado no Residencial Palmeiras. Ela teria sido dopada pelo suspeito, de 32 anos, que está sendo procurado.

Ela disse que eles se conheceram pela internet, sendo que se encontraram na noite de sábado (27/9) e foram a um bar, onde consumiram bebida alcoólica. No entanto, a mulher relatou que teve um "apagão de memória" e não se lembra do trajeto de volta para o seu apartamento.

Ela também declarou aos militares que acordou nua no sofá de seu apartamento na manhã de domingo (28/9), por volta das 6h, e com o suspeito presente no imóvel.

Em seguida, ele teria confirmado pra ela que tiveram relação sexual, mas ela não se recordava do ocorrido.

Ao longo do domingo, ela disse que teve "flashes de memória" do suspeito sobre ela, mexendo em suas partes íntimas. Também falou que sentia dores na região anal, mas ao questionar o homem, ele teria negado esta relação, mas teria admitido ter inserido o dedo no ânus dela.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico especializado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Ainda conforme o registro policial, câmeras de segurança do condomínio registraram a entrada deles no local à 1h20 e a saída do homem às 6h de ontem (28/9).

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito policial e investiga o caso.