"Pintei o cabelo, por isso não usava capacete", diz motociclista à PM

Um motociclista teve a moto apreendida ao ser flagrado pilotando sem capacete. O caso ocorreu neste domingo (28) em Conselheiro Pena (MG), no Vale do Rio Doce.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento na Rua José Maurício Vasconcelos, os militares visualizaram o homem transitando sem capacete.

Ao ser parado, o motociclista alegou que havia pintado o cabelo e não queria manchar o capacete.

Além disso, o condutor usava chinelos, calçado considerado inadequado para dirigir, segundo a lei de trânsito, e a moto tinhapneus carecas e uma letra da placa encoberta.

Embora o motociclista tenha carteira de habilitação e a documentação da moto estivesse em dia, a PM removeu a motocicleta para o pátio.

Valor das multas e perda de pontos

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta sem capacete é infração gravíssima, com perda de sete pontos na carteira e uma multa de R$ 880,41 - a mesma gravidade para infração de placa encoberta, mas com valor da multa menor, de R$ 293,47.

Já para pneus carecas (sem condições de segurança) a infração é grave, com perda de cinco pontos e um multa de R$ 195,23. Por conduzir motocicleta com calçado inadequado - infração média, com perda de quatro pontos - o prejuízo é de R$ 130,16.