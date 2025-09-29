Assine
overlay
Início Gerais
IMPRUDÊNCIA

"Pintei o cabelo, por isso não usava capacete", diz motociclista à PM

Homem foi multado por outras irregularidades, e a moto foi levada para o pátio

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
29/09/2025 11:17 - atualizado em 29/09/2025 11:25

compartilhe

Siga no
x
motocicleta e viatura da polícia militar
Homem pilotava motocicleta sem capacete porque tinha pintado cabelo crédito: PMMG/Reprodução

Um motociclista teve a moto apreendida ao ser flagrado pilotando sem capacete. O caso ocorreu neste domingo (28) em Conselheiro Pena (MG), no Vale do Rio Doce.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento na Rua José Maurício Vasconcelos, os militares visualizaram o homem transitando sem capacete.

Leia Mais

Ao ser parado, o motociclista alegou que havia pintado o cabelo e não queria manchar o capacete.

Além disso, o condutor usava chinelos, calçado considerado inadequado para dirigir, segundo a lei de trânsito, e a moto tinhapneus carecas e uma letra da placa encoberta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora o motociclista tenha carteira de habilitação e a documentação da moto estivesse em dia, a PM removeu a motocicleta para o pátio.

Valor das multas e perda de pontos

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta sem capacete é infração gravíssima, com perda de sete pontos na carteira e uma multa de R$ 880,41 - a mesma gravidade para infração de placa encoberta, mas com valor da multa menor, de R$ 293,47.

Já para pneus carecas (sem condições de segurança) a infração é grave, com perda de cinco pontos e um multa de R$ 195,23. Por conduzir motocicleta com calçado inadequado - infração média, com perda de quatro pontos - o prejuízo é de R$ 130,16.

Tópicos relacionados:

minas-gerais motocicleta policia transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay