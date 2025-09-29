Assine
overlay
Início Gerais
COMPENSAÇÃO

Mineradora e MPMG acordam investimento de R$ 30 milhões em igrejas mineiras

Samarco deverá investir o montante na restauração integral de duas capelas da cidade de Mariana, na Região Central

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
29/09/2025 18:55

compartilhe

Siga no
x
Foto da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, que tem as cores azul e branca
Paróquia Nossa senhora de Nazaré será uma das contempladas no acordo entre MPMG e Samarco crédito: MPMG

Por Rafael Silva*

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) firmou acordo com a mineradora Samarco para a restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré e da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, localizadas no centro histórico do distrito de Santa Rita Durão, em Mariana, na Região Central de Minas, localizada a 115 quilômetros de Belo Horizonte (MG). 

O acordo foi celebrado pelo MPMG e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha). 

Leia Mais

Esse Termo de Compromisso assegura o custeio integral da restauração, com total de R$ 31,2 milhões, doa quais R$ 1,2 milhão deverão ser utilizados na elaboração dos projetos executivos de restaurações integrais das igrejas, enquanto os R$ 30 milhões restantes devem ser usados na execução das obras/intervenções necessárias para a restauração dos lugares. 

O núcleo histórico de Santa Rita Durão possui tombamento de conjunto em níveis estaduais e municipais. Além disso, as duas capelas então situadas no espaço, apresentam tombamentos individuais em âmbito federal. Por isso, o acordo também conta com a participação direta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

As obrigações possuem natureza compensatória e foram originalmente estabelecidas como condicionantes no processo de licenciamento ambiental do Complexo Germano, empreendimento da Samarco situado em Mariana. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As tratativas foram conduzidas pela 1ª Promotoria de Justiça de Mariana, com apoio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Caoma) e da Coordenadoria de Patrimônio Cultural (CPPC). O MPMG irá acompanhar a elaboração dos projetos e as obras de restauração.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

mariana mineracao mineradora mpmg samarco

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay