Atingidos pela barragem de Brumadinho fazem ato contra fim de auxílio

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) fez nesta quinta-feira (25/09) um ato contra o fim do Programa de Transferência de Renda (PTR), criado como parte do Acordo Judicial para Reparação Integral após o rompimento das barragens em Brumadinho.

A manifestação aconteceu em frente à sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), onde foi realizada uma reunião entre o MAB e a presidência do Tribunal para discutir o fim do programa.

O fim do PTR foi anunciado na última sexta-feira (19/09), pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública de Minas Gerais. Os últimos pagamentos serão feitos em Outubro.

De acordo com o MAB, o fim do programa deixará 164 mil atingidos da Bacia do Paraopeba e do Lago de Três Marias em situação de insegurança e desamparo. O movimento alega ainda que o programa estava sendo conduzido sem responsabilidade e sem respeito às comunidades atingidas e que não é possível encerrar o auxílio no atual cenário.

“A reparação não foi feita, o povo não recebeu indenização, o rio não foi limpo, o povo continua vivendo com esses contaminantes causando problemas de saúde. Não tem a mínima condição de acabar com o PTR sem ter um auxílio emergencial para que essas famílias sobrevivam até que haja uma reparação digna e correta.” afirmou Guilherme Camponês, membro da coordenação estadual do MAB.

