LUTA POR REPARAÇÃO

Atingidos pela barragem de Brumadinho fazem ato contra fim de auxílio

Encerramento do Programa de Transferência de Renda (PTR) foi anunciado na semana passada

AP
Alice Pimenta*
Leandro Couri
AP
Alice Pimenta*
Repórter
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
25/09/2025 15:38 - atualizado em 25/09/2025 15:39

Atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho protestam em frente ao TJ em BH
Atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho protestam em frente ao TJMG em BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) fez nesta quinta-feira (25/09) um ato contra o fim do Programa de Transferência de Renda (PTR), criado como parte do Acordo Judicial para Reparação Integral após o rompimento das barragens em Brumadinho.

A manifestação aconteceu em frente à sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), onde foi realizada uma reunião entre o MAB e a presidência do Tribunal para discutir o fim do programa.

O fim do PTR foi anunciado na última sexta-feira (19/09), pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública de Minas Gerais. Os últimos pagamentos serão feitos em Outubro.

De acordo com o MAB, o fim do programa deixará 164 mil atingidos da Bacia do Paraopeba e do Lago de Três Marias em situação de insegurança e desamparo. O movimento alega ainda que o programa estava sendo conduzido sem responsabilidade e sem respeito às comunidades atingidas e que não é possível encerrar o auxílio no atual cenário. 

“A reparação não foi feita, o povo não recebeu indenização, o rio não foi limpo, o povo continua vivendo com esses contaminantes causando problemas de saúde. Não tem a mínima condição de acabar com o PTR sem ter um auxílio emergencial para que essas famílias sobrevivam até que haja uma reparação digna e correta.” afirmou Guilherme Camponês, membro da coordenação estadual do MAB.

