Saiba quem é Gilberto Carvalho preso na Operação Rejeito

O assessor parlamentar Gilberto Carvalho, um dos presos na Operação Rejeito, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (17/9), foi apontado pela investigação como responsável pela articulação junto a órgãos ambientais para obtenção ilícita de licenciamento ambiental para mineradoras.

"Gilberto auxiliou a ORCRIM (organização criminosa) a obter, de forma ilícita, o licenciamento ambiental para o empreendimento Patrimônio Mineração LTDA, a partir de sua influência e articulação com agentes integrantes de diversos órgãos públicos estaduais e federais, como ANM, IBAMA/MG, SEMAD e IPHAN-MG, o que foi corroborado por mensagens de whatsapp", destaca o documento da 3ª Vara Criminal.

A empresa GH Sustentabilidade, de Gilberto Carvalho, recebeu entre 2021 e 2024, mais de R$ 750 mil por sua atuação contra o projeto que criaria o Parque Nacional da Serra do Curral da Fleurs Global.

Gilberto Carvalho e o ex-deputado estadual João Alberto Paixão Lages, também preso na ação da PF de hoje, trocaram mensagens para suspender os projetos e, após conseguir o objetivo, eles marcaram um encontro para que o articulador tivesse o "recebimento de vantagens indevidas em contrapartida à sua atuação".

Entre as acusações está atuação política contra o Projeto de Lei 1.125/2022, que prevê a criação do Parque Nacional da Serra do Curral e do Projeto de Lei 1.449/2023, que cria o Monumento Natural da Serra do Curral, local de interesse para mineradoras.

Quem é Gilberto Carvalho?

O geógrafo Gilberto Carvalho, de 40 anos, era assessor parlamentar do vereador de Belo Horizonte, Uner Augusto (PL), de fevereiro até o início de setembro, quando foi exonerado. Contatado, o parlamentar alegou que a contratação se justifica pelo currículo, mas não apontou o que motivou a saída. Uner apontou que confia que as autoridades conduziram a investigação de forma competente.

Ele também é próximo aos vereadores do PL, Ville Santos e Pablo Almeida, além do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Durante a última campanha eleitoral para a Prefeitura da capital mineira, em 2024, ele trabalhou como assessor da vice-candidata Coronel Cláudia Romualdo (PL), na chapa encabeçada pelo deputado estadual Bruno Engler (PL). Os outros citados ainda não se posicionaram sobre a prisão do assessor.

Na última eleição do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG), em 2023, Gilberto concorreu a presidência do órgão recebendo o apoio dos deputados federais Nikolas Ferreira e Junio Amaral (PL-MG); o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG); e até de fora do estado, como o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Veja a nota de Uner Augusto na íntegra:

Informo que o senhor Gilberto Henrique Horta de Carvalho não possui, atualmente, qualquer vínculo com meu gabinete. Ele foi admitido no dia 01/02/25 e exonerado, a pedido, no dia 02/09/25. Fora admitido para colaborar em estudos sobre saneamento básico em Belo Horizonte e alternativas para a limpeza da Lagoa da Pampulha, tendo sido selecionado em razão de seu currículo técnico, que incluía experiência como especialista ambiental e consultor em projetos da ONU na área de meio ambiente.

É importante ressaltar que não existe qualquer relação entre as investigações em curso e os trabalhos de curto período que Gilberto Henrique Horta de Carvalho desenvolveu para o gabinete. Recebi, inclusive, com surpresa, pela imprensa, a notícia de sua prisão no âmbito da operação Rejeito, da Polícia Federal. Confio que as autoridades competentes conduzirão as apurações com rigor, assegurando transparência, responsabilidade e o devido processo legal, e reafirmo que o mandato que exerço pauta-se por ética, legalidade e absoluta rejeição a qualquer prática ilícita.