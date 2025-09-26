MG: mulher é presa por tentar enviar drogas para penitenciária

Uma mulher de 33 anos foi presa suspeita de tentar enviar drogas para a penitenciária onde o marido está preso, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

A ação foi feita pela Policia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta sexta-feira (26/9), com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco). Segundo a corporação, o suspeito, de 37, está detido no sistema prisional desde 2022.

Conforme as investigações, o homem determinava que a esposa intermediasse o envio de entorpecentes à penitenciária da cidade. Segundo a PCMG, houve duas tentativas, impedidas pela Polícia Penal.

Durante o cumprimento de mandados de busca na residência do casal, os policiais encontraram maconha e materiais usados no tráfico. Os utensílios foram apreendidos.

A mulher foi presa em flagrante e ainda vai responder ao mandado de prisão preventiva.