Homem que fugiu depois de PM encontrar droga na casa dele é procurado

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Militar de Governador Valadares está à procura de um suspeito de tráfico de drogas, de 30 anos, que desaparecido desde a quarta-feira (25/9), quando uma grande quantidade de entorpecentes foi encontrado no apartamento dele, no Bairro Olímpio de Freitas.

Segundo a PM, o homem usava um disfarce perfeito, pois vivia com a companheira, de 19 anos, e dois filhos, de um ano e seis meses e dois meses, se passando por trabalhador. No entanto, sua atividade era o tráfico de drogas.

Os policiais chegaram até a residência do suspeito a partir de uma denúncia. Ao chegarem ao local, os militares bateram a campainha e foram recebidos pela companheira do homem.

A mulher permitiu a entrada dos policiais, que foram até o quarto do casal, onde encontraram cinco barras de maconha prensada, em um total de 3.600 quilos, três balanças de precisão, material de dolagem e munições calibre 44.

Drama familiar

Chorando muito, a mulher contou que não concordava com a atividade do companheiro e que já havia lhe pedido, diversas vezes, para que abandonar a função, além de não manter a droga dentro de casa.

“Mas não adiantou. Meu medo é que ele fosse descoberto e que eu viesse a perder a guarda dos meus filhos, em consequência disso”, disse a mulher ao policiais.

A droga e o material encontrado foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares. O suspeito permanece foragido.