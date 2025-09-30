Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Placas de final 4,5 e 6: CRLV passa a ser cobrado nesta quarta feira (1°)

O documento comprova que o veículo está em condições legais de circulação e pode ser apresentado em papel ou na versão digital

30/09/2025 15:05 - atualizado em 30/09/2025 15:06

CRLV passa a ser cobrado a partir de amanhã em Minas
CRLV passa a ser cobrado a partir de amanhã em Minas crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) passará a ser cobrado nesta quarta-feira (1°/10) para automóveis cujas placas terminam em 4, 5 e 6 em Minas Gerais. Motoristas deverão apresentar o documento atualizado, referente ao ano de 2025. A exigência foi definida pela Portaria nº 0999/2025 da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG).

A medida passou a valer no começo deste mês para placas terminadas em 1, 2 e 3. Para donos de veículos com placas de final 7, 8, 9 e 0, o documento começará a ser cobrado no primeiro dia de novembro.

O documento pode ser apresentado em papel ou na versão digital e deve estar em dia, assim como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) ou a Permissão para Dirigir (PPD).

Veículos que circularem sem o licenciamento estão sujeitos a infração gravíssima, com multa de R$293,47, sete pontos na CNH e remoção do automóvel para um pátio credenciado até a regularização da situação.

Leia Mais


Como acessar o documento?

O documento pode ser obtido em formato digital pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), pelo MG App, pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou pelo site da CET-MG.

No site, é preciso acessar a aba “veículos”, clicar em “emitir o CRLV” e preencher o formulário eletrônico.

O CRLV pode ser acessado mesmo sem conexão com a internet. Quem optar por imprimir deve usar papel sulfite branco tamanho A4, com tinta preta para garantir a boa leitura do QR Code.

Para emitir o CRLV 2025, é necessário que o proprietário tenha quitado o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual (TRLAV) e todas as multas vencidas, além de não haver restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do documento.

Tópicos relacionados:

crlv minas-gerais placas transito veiculos

