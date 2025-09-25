BH: operação recupera mais de 60 celulares furtados em eventos

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu três mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e na Região Metropolitana nesta quinta-feira (25/9). A operação mira o combate a uma organização criminosa especializada em furto, estelionato e receptação de aparelhos eletrônicos de alto valor. Um suspeito de 25 anos foi preso em flagrante.

Segundo a delegada Marcela Nogueira Macedo, a investigação começou há dois meses com o intuito de coibir crimes patrimoniais e devolver às vítimas os bens apreendidos. Após uma série de ocorrências de furto e roubo dentro de grandes eventos realizados na capital mineira, como jogos de futebol, exposições e shows, a PC identificou que uma organização criminosa que receptava aparelhos celulares de alto valor.

Segundo ela, os criminosos entravam em contato com as vítimas, se passando por policiais e solicitavam senhas. As pessoas entregavam as senhas na esperança de ter o aparelho de volta.

No entanto, os criminosos acessavam o conteúdo dos eletrônicos e realizavam transações bancárias. Em seguida, o aparelho era restaurado e revendido no mercado.

Durante a ação foram apreendidos 62 celulares, um iPad, um notebook, dois MacBooks, quatro smartwatches, cinco máquinas de cartão, seis cartões bancários, além de diversos acessórios. Os aparelhos, segundo a polícia, já estão sendo devolvidos aos proprietários.

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante no Barreiro, em BH, durante a operação. Ele exercia atividade comercial de compra e venda e receptação dos materiais. “Durante as investigações, foi constatado que esse homem ostentava vida de luxo e viagem para Europa em suas redes sociais”, mencionou a delegada.

Segundo a corporação, a apuração continua no sentido de identificar a origem dos materiais apreendidos e localizar outros envolvidos no esquema criminoso.

De acordo com a PC, a iniciativa integra mais uma fase da operação "Tá Entregue", voltada à identificação e devolução de aparelhos furtados, roubados ou extraviados na capital mineira.