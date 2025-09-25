Assine
CRIMES PATRIMONIAIS

BH: operação recupera mais de 60 celulares furtados em eventos

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na Grande BH, com intuito de combater organização especializada em furto, estelionato e receptação

Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
25/09/2025 17:11

Foram apreendidos um tablet, três notebooks, quatro smartwatches, cinco máquinas de cartão, 32 cartões bancários
Foram apreendidos um tablet, três notebooks, quatro smartwatches, cinco máquinas de cartão, 32 cartões bancários crédito: PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu três mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e na Região Metropolitana nesta quinta-feira (25/9). A operação mira o combate a uma organização criminosa especializada em furto, estelionato e receptação de aparelhos eletrônicos de alto valor. Um suspeito de 25 anos foi preso em flagrante.

Segundo a delegada Marcela Nogueira Macedo, a investigação começou há dois meses com o intuito de coibir crimes patrimoniais e devolver às vítimas os bens apreendidos. Após uma série de ocorrências de furto e roubo dentro de grandes eventos realizados na capital mineira, como jogos de futebol, exposições e shows, a PC identificou que uma organização criminosa que receptava aparelhos celulares de alto valor.

Segundo ela, os criminosos entravam em contato com as vítimas, se passando por policiais e solicitavam senhas. As pessoas entregavam as senhas na esperança de ter o aparelho de volta.

No entanto, os criminosos acessavam o conteúdo dos eletrônicos e realizavam transações bancárias. Em seguida, o aparelho era restaurado e revendido no mercado.

Durante a ação foram apreendidos 62 celulares, um iPad, um notebook, dois MacBooks, quatro smartwatches, cinco máquinas de cartão, seis cartões bancários, além de diversos acessórios. Os aparelhos, segundo a polícia, já estão sendo devolvidos aos proprietários.

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante no Barreiro, em BH, durante a operação. Ele exercia atividade comercial de compra e venda e receptação dos materiais. “Durante as investigações, foi constatado que esse homem ostentava vida de luxo e viagem para Europa em suas redes sociais”, mencionou a delegada.

Segundo a corporação, a apuração continua no sentido de identificar a origem dos materiais apreendidos e localizar outros envolvidos no esquema criminoso.

De acordo com a PC, a iniciativa integra mais uma fase da operação "Tá Entregue", voltada à identificação e devolução de aparelhos furtados, roubados ou extraviados na capital mineira.

