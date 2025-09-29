Peça furtada há 31 anos será devolvida nesta terça-feira (30/9)
Campanha, no Sul de Minas, faz festa para receber de volta imagem de São Elesbão, levada em 1994 com outras 27 peças sacras
Dia de festa em Campanha, na Região Sul de Minas, para receber a imagem de São Elesbão, furtada do Museu Regional do Sul de Minas em 1994. A peça sacra do século 18, em madeira policromada, foi resgatada em ação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), via Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico (CPPC).
A entrega do bem cultural e espiritual está marcada para amanhã (30/9), às 19h, na Catedral Santo Antônio, com a presença de autoridades e fiéis. Após a cerimônia, que terá a participação de ternos de congada do município, a imagem será conduzida ao Museu Regional do Sul de Minas. A historiadora da CPPC/MPMG, Paula Carolina Novais, fará a entrega do objeto de fé à Diocese de Campanha.
Segundo o coordenador da CPPC, promotor de Justiça Marcelo Maffra, a peça foi resgatada na campanha Boa Fé e mostra que o trabalho em prol do patrimônio cultural de Minas, iniciado há mais de duas décadas, se mostra cada vez mais presente. Com o lema “Ao patrimônio o que é do patrimônio”, a campanha Boa Fé visa estimular a devolução voluntária de peças sacras, obras de arte e outros objetos.
FURTO
Em 1994, foram furtadas 28 peças sacras do Museu Regional do Sul de Minas, pertencente à Diocese de Campanha e mantido pela prefeitura local, das quais foram resgatadas quatro, sendo a última a imagem de Nossa Senhora da Apresentação, em 17 de novembro de 2021, localizada em site de leilão de obras de arte. Em entrevista ao Estado de Minas, o cônego Bruno César Dias Graciano, titular da Paróquia Santo Antônio, disse que “a esperança é um sentimento que não se apaga, ainda mais quando se teve parte da história arrancada.”
Entre as peças ainda ausentes, encontra-se a imagem de Nossa Senhora do Rosário, procurada juntamente com as demais pelo MPMG, com informações disponíveis, incluindo fotos, e espaço para denúncias na plataforma digital Sondar (Sistema de Resgate de Bens Culturais Desaparecidos). Como esperança precisa rimar com segurança, o prédio do museu, em Campanha, foi restaurado pela prefeitura, recebendo sistema de câmeras de vigilância.
BOA FÉ
A adesão à campanha Boa Fé pode ser feita por meio de envio de correio eletrônico à CPPC – cppc@mpmg.mp.br –, com o título “Campanha Boafé” e o envio de imagens, fotografias, vídeos ou documentos relativos ao bem cultural. E mais: se possível, informar as circunstâncias da aquisição ou recebimento (local e data aproximada); o local de origem do bem; e características e dimensões aproximadas do bem.
Após o recebimento do correio eletrônico, a CPPC promoverá as diligências necessárias para averiguar as informações recebidas e a adequação aos termos da campanha. Nos casos em que, após análise técnica, for confirmado o local de origem do bem cultural de fruição coletiva, a CPPC adotará as providências necessárias para a devolução. Contudo, nos casos em que, esgotadas as diligências investigatórias, existirem indícios de que o bem cultural é de fruição coletiva, mas não for identificado o local de origem, a CPPC adotará as providências necessárias para verificar a necessidade do adequado acautelamento do bem.