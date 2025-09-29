Peça furtada há 31 anos será devolvida nesta terça-feira (30/9)

Dia de festa em Campanha, na Região Sul de Minas, para receber a imagem de São Elesbão, furtada do Museu Regional do Sul de Minas em 1994. A peça sacra do século 18, em madeira policromada, foi resgatada em ação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), via Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico (CPPC).

A entrega do bem cultural e espiritual está marcada para amanhã (30/9), às 19h, na Catedral Santo Antônio, com a presença de autoridades e fiéis. Após a cerimônia, que terá a participação de ternos de congada do município, a imagem será conduzida ao Museu Regional do Sul de Minas. A historiadora da CPPC/MPMG, Paula Carolina Novais, fará a entrega do objeto de fé à Diocese de Campanha.

Segundo o coordenador da CPPC, promotor de Justiça Marcelo Maffra, a peça foi resgatada na campanha Boa Fé e mostra que o trabalho em prol do patrimônio cultural de Minas, iniciado há mais de duas décadas, se mostra cada vez mais presente. Com o lema “Ao patrimônio o que é do patrimônio”, a campanha Boa Fé visa estimular a devolução voluntária de peças sacras, obras de arte e outros objetos.

FURTO

Em 1994, foram furtadas 28 peças sacras do Museu Regional do Sul de Minas, pertencente à Diocese de Campanha e mantido pela prefeitura local, das quais foram resgatadas quatro, sendo a última a imagem de Nossa Senhora da Apresentação, em 17 de novembro de 2021, localizada em site de leilão de obras de arte. Em entrevista ao Estado de Minas, o cônego Bruno César Dias Graciano, titular da Paróquia Santo Antônio, disse que “a esperança é um sentimento que não se apaga, ainda mais quando se teve parte da história arrancada.”

Foto da imagem de São Elesbão, recuperada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que vai retornar a Campanha, no Sul de Minas. A imagem foi furtada em 1994 do Museu Regional do Sul de Minas MPMG

Entre as peças ainda ausentes, encontra-se a imagem de Nossa Senhora do Rosário, procurada juntamente com as demais pelo MPMG, com informações disponíveis, incluindo fotos, e espaço para denúncias na plataforma digital Sondar (Sistema de Resgate de Bens Culturais Desaparecidos). Como esperança precisa rimar com segurança, o prédio do museu, em Campanha, foi restaurado pela prefeitura, recebendo sistema de câmeras de vigilância.

BOA FÉ

A adesão à campanha Boa Fé pode ser feita por meio de envio de correio eletrônico à CPPC – cppc@mpmg.mp.br –, com o título “Campanha Boafé” e o envio de imagens, fotografias, vídeos ou documentos relativos ao bem cultural. E mais: se possível, informar as circunstâncias da aquisição ou recebimento (local e data aproximada); o local de origem do bem; e características e dimensões aproximadas do bem.

Após o recebimento do correio eletrônico, a CPPC promoverá as diligências necessárias para averiguar as informações recebidas e a adequação aos termos da campanha. Nos casos em que, após análise técnica, for confirmado o local de origem do bem cultural de fruição coletiva, a CPPC adotará as providências necessárias para a devolução. Contudo, nos casos em que, esgotadas as diligências investigatórias, existirem indícios de que o bem cultural é de fruição coletiva, mas não for identificado o local de origem, a CPPC adotará as providências necessárias para verificar a necessidade do adequado acautelamento do bem.