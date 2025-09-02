Prefeitura de Tiradentes repudia vazamento de áudio e defende secretário

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

A Superintendência dos Conselhos Municipais de Tiradentes, na Região Central do estado, fez um pronunciamento, nesta terça-feira (2/9), por meio das redes sociais, sobre o vazamento de um áudio com declarações polêmicas envolvendo o secretário de Cultura e Turismo de Tiradentes, Moisés de Oliveira Alves. A gravação repercutiu na internet pelas falas em que o secretário desmerece o turismo na vizinha São João del-Rei.

Em nota, a Prefeitura de Tiradentes repudiou o ato de “vazamento de dados” ocorrido em reunião no Conselho Municipal de Turismo. "Tal prática é absolutamente inaceitável e fere diretamente os princípios de transparência, ética e responsabilidade que orientam nossas ações", disse o Executivo.

Na ocasião, o secretário declarou que as ações para fortalecer o turismo tomadas pelo prefeito são-joanense, Aurélio Suenes, e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Caio Andrade, não dão resultados.

"Ninguém vai concorrer com a gente. São João del-Rei não tem capacidade de concorrer com a gente, ninguém tem. Eu não tô negando a história de São João, acho São João bacana, tem uma história legal. A gente não tem que comparar (...). O destino indutor é Tiradentes. Ninguém vem para São João del-Rei", disse Moisés na gravação.

Caio Andrade saiu em defesa dos esforços da equipe de trabalho, citando taxas de ocupação hoteleira em crescimento, assim como o incremento da economia relacionada ao setor do turismo em São João del-Rei. Diante da repercussão, Moisés de Oliveira divulgou outro áudio alegando que suas declarações foram tiradas do contexto, e que ofender São João del-Rei não foi o intuito. O prefeito de Tiradentes, Zé Antônio do Pacu, defendeu o secretário, dizendo que ele foi mal-interpretado e que as duas cidades não são rivais.

"Lamentamos profundamente o ocorrido e reafirmamos nosso compromisso com a proteção dos dados pessoais e a transparência na gestão pública", afirmou a Prefeitura de Tiradentes, nesta terça. O Executivo ainda disse que serão adotadas medidas cabíveis para apuração das responsabilidades e prevenção de situações semelhantes futuramente.

Nas redes sociais os internautas repercutiram a nota de repúdio. "É importante esclarecer que a questão não se trata apenas do vazamento de áudios em si. O ponto central é que qualquer informação compartilhada em um grupo de conselho deve ser tratada com responsabilidade, já que ali circulam diversos assuntos relevantes", escreveu um internauta, defendendo que informações expostas de forma indevida abalam a confiança e seriedade.

"Se falou de São João del-Rei, nada impede posicionamentos semelhantes com outras cidades", diz um comentário. "A nota de repúdio deveria ser sobre a fala infeliz, clara e bem contextualiza de um Secretário de Cultura", avalia outro internauta. "E a atitude completamente arrogante do secretário? E a 'fala fora de contexto' que exprime uma rivalidade sem fundamento para com a cidade vizinha?", questiona outro morador.